Россия позитивно оценила позицию Китая по украинскому кризису
Россия позитивно оценила непредвзятую позицию Китая по украинскому кризису
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию китайской стороны по украинскому кризису.
Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля.
"Российская сторона позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию китайской стороны по украинскому кризису и приветствует стремление Китая играть конструктивную роль в его урегулировании политико-дипломатическим путем. Китайская сторона намерена продолжать усилия в рамках Группы друзей мира в ООН и на других площадках в целях формирования условий для политического урегулирования", - сказано в заявлении.