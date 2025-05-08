https://ria.ru/20250508/rossija-2015822082.html

Россия позитивно оценила позицию Китая по украинскому кризису

Россия позитивно оценила позицию Китая по украинскому кризису - РИА Новости, 08.05.2025

Россия позитивно оценила позицию Китая по украинскому кризису

Россия позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию китайской стороны по украинскому кризису. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T16:58:00+03:00

2025-05-08T16:58:00+03:00

2025-05-08T16:58:00+03:00

в мире

россия

китай

оон

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015795151_0:200:3283:2047_1920x0_80_0_0_1a9f515174b93c94572a7fce99bf2c7b.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию китайской стороны по украинскому кризису. Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля. "Российская сторона позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию китайской стороны по украинскому кризису и приветствует стремление Китая играть конструктивную роль в его урегулировании политико-дипломатическим путем. Китайская сторона намерена продолжать усилия в рамках Группы друзей мира в ООН и на других площадках в целях формирования условий для политического урегулирования", - сказано в заявлении.

https://ria.ru/20250507/pobeda-2015473400.html

россия

китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

в мире, россия, китай, оон, 80-летие победы в великой отечественной войне