https://ria.ru/20250508/rossija-2015821680.html

Россия и Китай поддерживают сохранение за ООН координирующей роли

Россия и Китай поддерживают сохранение за ООН координирующей роли - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай поддерживают сохранение за ООН координирующей роли

Россия и Китай поддерживают сохранение за ООН центральной координирующей роли в согласовании интересов стран-участниц и выработке коллективных ответов на вызовы РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T16:56:00+03:00

2025-05-08T16:56:00+03:00

2025-05-08T16:56:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай поддерживают сохранение за ООН центральной координирующей роли в согласовании интересов стран-участниц и выработке коллективных ответов на вызовы современности. Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля. "Стороны подтверждают приверженность сохранению за ООН центральной координирующей роли в согласовании интересов государств-членов и выработке коллективных ответов на вызовы современности", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250508/kosmos-2015819463.html

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