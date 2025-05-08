Россия и Китай поддерживают сохранение за ООН координирующей роли
Россия и Китай поддерживают сохранение за ООН центральной координирующей роли
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай поддерживают сохранение за ООН центральной координирующей роли в согласовании интересов стран-участниц и выработке коллективных ответов на вызовы современности.
Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны подтверждают приверженность сохранению за ООН центральной координирующей роли в согласовании интересов государств-членов и выработке коллективных ответов на вызовы современности", - говорится в заявлении.