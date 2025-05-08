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Россия и КНР высказались об использование коммерческих космических систем - РИА Новости, 08.05.2025
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16:52 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/rossija-2015820646.html
Россия и КНР высказались об использование коммерческих космических систем
Россия и КНР высказались об использование коммерческих космических систем - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и КНР высказались об использование коммерческих космических систем
РФ и КНР осуждают использование коммерческих космических систем для вмешательства во внутренние дела государств и вооруженные конфликты, совместное заявление РФ РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T16:52:00+03:00
2025-05-08T16:52:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. РФ и КНР осуждают использование коммерческих космических систем для вмешательства во внутренние дела государств и вооруженные конфликты, совместное заявление РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля. "Стороны осуждают использование коммерческих космических систем для вмешательства во внутренние дела суверенных государств и вооруженные конфликты с участием третьих стран", - говорится в документе.
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россия, китай, в мире
Россия, Китай, В мире
Россия и КНР высказались об использование коммерческих космических систем

Россия и КНР осудили вмешательство в дела государств через космические системы

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. РФ и КНР осуждают использование коммерческих космических систем для вмешательства во внутренние дела государств и вооруженные конфликты, совместное заявление РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны осуждают использование коммерческих космических систем для вмешательства во внутренние дела суверенных государств и вооруженные конфликты с участием третьих стран", - говорится в документе.
Продолжение общения лидеров России и Китая в неформальной обстановке - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Путин и Си Цзиньпин начали встречу тет-а-тет
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