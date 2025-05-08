https://ria.ru/20250508/rossija-2015820646.html

Россия и КНР высказались об использование коммерческих космических систем

Россия и КНР высказались об использование коммерческих космических систем - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и КНР высказались об использование коммерческих космических систем

РФ и КНР осуждают использование коммерческих космических систем для вмешательства во внутренние дела государств и вооруженные конфликты, совместное заявление РФ РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T16:52:00+03:00

2025-05-08T16:52:00+03:00

2025-05-08T16:52:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. РФ и КНР осуждают использование коммерческих космических систем для вмешательства во внутренние дела государств и вооруженные конфликты, совместное заявление РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля. "Стороны осуждают использование коммерческих космических систем для вмешательства во внутренние дела суверенных государств и вооруженные конфликты с участием третьих стран", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250508/putin-2015819711.html

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