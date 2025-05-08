https://ria.ru/20250508/rossija-2015820646.html
Россия и КНР высказались об использование коммерческих космических систем
Россия и КНР высказались об использование коммерческих космических систем - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и КНР высказались об использование коммерческих космических систем
РФ и КНР осуждают использование коммерческих космических систем для вмешательства во внутренние дела государств и вооруженные конфликты, совместное заявление РФ РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T16:52:00+03:00
2025-05-08T16:52:00+03:00
2025-05-08T16:52:00+03:00
россия
китай
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015753611_0:1458:2047:2609_1920x0_80_0_0_0e93d50ec31e04c15366eba1dbb7db04.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. РФ и КНР осуждают использование коммерческих космических систем для вмешательства во внутренние дела государств и вооруженные конфликты, совместное заявление РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля. "Стороны осуждают использование коммерческих космических систем для вмешательства во внутренние дела суверенных государств и вооруженные конфликты с участием третьих стран", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250508/putin-2015819711.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015753611_0:1375:2047:2910_1920x0_80_0_0_98290631c0182b4663b44bf27b466d0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, в мире
Россия и КНР высказались об использование коммерческих космических систем
Россия и КНР осудили вмешательство в дела государств через космические системы