Россия и Китай выступают за создание инструмента безопасности в космосе
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай выступают за запуск переговоров о создании многостороннего инструмента гарантий предотвращения гонки вооружений в космосе, говорится в опубликованном в четверг на сайте Кремля совместном заявлении по глобальной стратегической стабильности.
"Стороны подтверждают необходимость скорейшего запуска переговоров о создании на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов многостороннего юридически обязывающего инструмента, который предоставил бы фундаментальные и надежные гарантии предотвращения гонки вооружений в космосе, размещения оружия в космическом пространстве и применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов или с их помощью", - говорится в заявлении.