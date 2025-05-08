https://ria.ru/20250508/rossija-2015820519.html

Россия и Китай выступают за создание инструмента безопасности в космосе

Россия и Китай выступают за создание инструмента безопасности в космосе - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай выступают за создание инструмента безопасности в космосе

Россия и Китай выступают за запуск переговоров о создании многостороннего инструмента гарантий предотвращения гонки вооружений в космосе, говорится в... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T16:52:00+03:00

2025-05-08T16:52:00+03:00

2025-05-08T16:52:00+03:00

космос - риа наука

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китай

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай выступают за запуск переговоров о создании многостороннего инструмента гарантий предотвращения гонки вооружений в космосе, говорится в опубликованном в четверг на сайте Кремля совместном заявлении по глобальной стратегической стабильности. "Стороны подтверждают необходимость скорейшего запуска переговоров о создании на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов многостороннего юридически обязывающего инструмента, который предоставил бы фундаментальные и надежные гарантии предотвращения гонки вооружений в космосе, размещения оружия в космическом пространстве и применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов или с их помощью", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250508/rossija-2015820055.html

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космос - риа наука, россия, китай