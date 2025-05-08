Рейтинг@Mail.ru
Россия и КНР обеспокоены планами отдельных государств по размещению ракет - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/rossija-2015816211.html
Россия и КНР обеспокоены планами отдельных государств по размещению ракет
Россия и КНР обеспокоены планами отдельных государств по размещению ракет - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и КНР обеспокоены планами отдельных государств по размещению ракет
Россия и Китай обеспокоены планами отдельных ядерных государств по развертыванию вне своей территории ракет средней и меньшей дальности, говорится в заявлении... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T16:27:00+03:00
2025-05-08T16:27:00+03:00
россия
китай
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай обеспокоены планами отдельных ядерных государств по развертыванию вне своей территории ракет средней и меньшей дальности, говорится в заявлении РФ и КНР. Заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля. "В данном контексте особую озабоченность вызывают планы и практические шаги отдельных ядерных государств по развертыванию вне своей национальной территории ракет средней и меньшей дальности наземного базирования с малым подлетным временем к широкому спектру целей на территориях других ядерных государств", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20250508/rossija-2015815968.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_455fd877910cdf93b84a4b4c653573db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, в мире
Россия, Китай, В мире
Россия и КНР обеспокоены планами отдельных государств по размещению ракет

Россия и Китай обеспокоены планами ядерных государств по развертыванию ракет

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай обеспокоены планами отдельных ядерных государств по развертыванию вне своей территории ракет средней и меньшей дальности, говорится в заявлении РФ и КНР.
Заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля.
"В данном контексте особую озабоченность вызывают планы и практические шаги отдельных ядерных государств по развертыванию вне своей национальной территории ракет средней и меньшей дальности наземного базирования с малым подлетным временем к широкому спектру целей на территориях других ядерных государств", - говорится в заявлении.
Флаг России и Китая - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Россия и Китай назвали способ преодоления украинского кризиса
Вчера, 16:24
 
РоссияКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала