https://ria.ru/20250508/rossija-2015816211.html
Россия и КНР обеспокоены планами отдельных государств по размещению ракет
Россия и КНР обеспокоены планами отдельных государств по размещению ракет - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и КНР обеспокоены планами отдельных государств по размещению ракет
Россия и Китай обеспокоены планами отдельных ядерных государств по развертыванию вне своей территории ракет средней и меньшей дальности, говорится в заявлении... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T16:27:00+03:00
2025-05-08T16:27:00+03:00
2025-05-08T16:27:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай обеспокоены планами отдельных ядерных государств по развертыванию вне своей территории ракет средней и меньшей дальности, говорится в заявлении РФ и КНР. Заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля. "В данном контексте особую озабоченность вызывают планы и практические шаги отдельных ядерных государств по развертыванию вне своей национальной территории ракет средней и меньшей дальности наземного базирования с малым подлетным временем к широкому спектру целей на территориях других ядерных государств", - говорится в заявлении.
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россия, китай, в мире
Россия и КНР обеспокоены планами отдельных государств по размещению ракет
Россия и Китай обеспокоены планами ядерных государств по развертыванию ракет
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай обеспокоены планами отдельных ядерных государств по развертыванию вне своей территории ракет средней и меньшей дальности, говорится в заявлении РФ и КНР.
Заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля.
"В данном контексте особую озабоченность вызывают планы и практические шаги отдельных ядерных государств по развертыванию вне своей национальной территории ракет средней и меньшей дальности наземного базирования с малым подлетным временем к широкому спектру целей на территориях других ядерных государств", - говорится в заявлении.