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Россия и Китай призвали Японию добросовестно выполнять обязательства - РИА Новости, 08.05.2025
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16:19 08.05.2025 (обновлено: 16:30 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/rossija-2015815324.html
Россия и Китай призвали Японию добросовестно выполнять обязательства
Россия и Китай призвали Японию добросовестно выполнять обязательства - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и Китай призвали Японию добросовестно выполнять обязательства
Россия и Китай призывают Японию добросовестно выполнять обязательства, чтобы закончить ликвидацию химического оружия, оставленного на территории КНР. РИА Новости, 08.05.2025
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китай
россия
япония
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай призывают Японию добросовестно выполнять обязательства, чтобы закончить ликвидацию химического оружия, оставленного на территории КНР. Совместное заявление РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля. "Стороны призывают Японию добросовестным образом выполнять свои обязательства, с тем чтобы как можно скорее и полностью осуществить окончательную ликвидацию химического оружия, оставленного на территории Китайской Народной Республики", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20250508/kitay-2015814347.html
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китай, россия, япония
Китай, Россия, Япония
Россия и Китай призвали Японию добросовестно выполнять обязательства

Россия и Китай призвали Японию выполнять обязательства по ликвидации химоружия

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай призывают Японию добросовестно выполнять обязательства, чтобы закончить ликвидацию химического оружия, оставленного на территории КНР.
Совместное заявление РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны призывают Японию добросовестным образом выполнять свои обязательства, с тем чтобы как можно скорее и полностью осуществить окончательную ликвидацию химического оружия, оставленного на территории Китайской Народной Республики", - говорится в заявлении.
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