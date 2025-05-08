https://ria.ru/20250508/rossija-2015815324.html

Россия и Китай призвали Японию добросовестно выполнять обязательства

Россия и Китай призвали Японию добросовестно выполнять обязательства - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай призвали Японию добросовестно выполнять обязательства

Россия и Китай призывают Японию добросовестно выполнять обязательства, чтобы закончить ликвидацию химического оружия, оставленного на территории КНР. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T16:19:00+03:00

2025-05-08T16:19:00+03:00

2025-05-08T16:30:00+03:00

китай

россия

япония

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай призывают Японию добросовестно выполнять обязательства, чтобы закончить ликвидацию химического оружия, оставленного на территории КНР. Совместное заявление РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля. "Стороны призывают Японию добросовестным образом выполнять свои обязательства, с тем чтобы как можно скорее и полностью осуществить окончательную ликвидацию химического оружия, оставленного на территории Китайской Народной Республики", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250508/kitay-2015814347.html

китай

россия

япония

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2025

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китай, россия, япония