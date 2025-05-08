https://ria.ru/20250508/rossija-2015812644.html
Россия и Китай призвали не обеспечивать безопасность за счет других стран
Россия и Китай призвали не обеспечивать безопасность за счет других стран - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и Китай призвали не обеспечивать безопасность за счет других стран
Обеспечение государствами собственной безопасности не должно осуществляться за счет и в ущерб безопасности других стран, говорится в совместном заявлении... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T16:09:00+03:00
2025-05-08T16:09:00+03:00
2025-05-08T16:17:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Обеспечение государствами собственной безопасности не должно осуществляться за счет и в ущерб безопасности других стран, говорится в совместном заявлении Российской Федерации и Китайской Народной Республики. "Стороны убеждены, что судьбы народов всех стран взаимосвязаны, обеспечение государствами и их объединениями собственной безопасности не должно осуществляться за счет и в ущерб безопасности других государств. Стороны призывают все государства придерживаться принципа равной и неделимой безопасности на глобальном и региональном уровнях, прилагать максимальные усилия, для того чтобы исключить конфликты в отношениях между государствами, выстраивать на коллективных началах всеобъемлющую, комплексную и устойчивую безопасность во всем мире", - говорится в документе
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Обеспечение государствами собственной безопасности не должно осуществляться за счет и в ущерб безопасности других стран, говорится в совместном заявлении Российской Федерации и Китайской Народной Республики.
"Стороны убеждены, что судьбы народов всех стран взаимосвязаны, обеспечение государствами и их объединениями собственной безопасности не должно осуществляться за счет и в ущерб безопасности других государств. Стороны призывают все государства придерживаться принципа равной и неделимой безопасности на глобальном и региональном уровнях, прилагать максимальные усилия, для того чтобы исключить конфликты в отношениях между государствами, выстраивать на коллективных началах всеобъемлющую, комплексную и устойчивую безопасность во всем мире", - говорится в документе