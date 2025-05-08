https://ria.ru/20250508/rossija-2015808942.html

Россия и Китай отметили негативное влияние США на АТР

Россия и Китай отметили негативное влияние США на АТР - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай отметили негативное влияние США на АТР

Россия и Китай отмечают крайне негативное влияние на мир и стабильность в АТР попыток США и их союзников расширить присутствие НАТО в регионе, говорится в... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T15:58:00+03:00

2025-05-08T15:58:00+03:00

2025-05-08T17:40:00+03:00

в мире

китай

россия

сша

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_0:56:2941:1710_1920x0_80_0_0_b8581e4bc04e29676d0ea7f1759360aa.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай отмечают крайне негативное влияние на мир и стабильность в АТР попыток США и их союзников расширить присутствие НАТО в регионе, говорится в совместном заявлении РФ и КНР. Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля. "Россия и Китай отмечают крайне негативное влияние на мир, стабильность и процветание в Азиатско-Тихоокеанском регионе попыток США и их союзников расширить присутствие НАТО в этом регионе, активно развивать там блоковые коалиции узкого состава, вовлекать страны региона в реализацию своих "индо-тихоокеанских" стратегий", - говорится в документе

https://ria.ru/20250508/zayavlenie-2015807934.html

китай

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, сша, нато