https://ria.ru/20250508/rossija-2015808942.html
Россия и Китай отметили негативное влияние США на АТР
Россия и Китай отметили негативное влияние США на АТР - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и Китай отметили негативное влияние США на АТР
Россия и Китай отмечают крайне негативное влияние на мир и стабильность в АТР попыток США и их союзников расширить присутствие НАТО в регионе, говорится в... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T15:58:00+03:00
2025-05-08T15:58:00+03:00
2025-05-08T17:40:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай отмечают крайне негативное влияние на мир и стабильность в АТР попыток США и их союзников расширить присутствие НАТО в регионе, говорится в совместном заявлении РФ и КНР. Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля. "Россия и Китай отмечают крайне негативное влияние на мир, стабильность и процветание в Азиатско-Тихоокеанском регионе попыток США и их союзников расширить присутствие НАТО в этом регионе, активно развивать там блоковые коалиции узкого состава, вовлекать страны региона в реализацию своих "индо-тихоокеанских" стратегий", - говорится в документе
https://ria.ru/20250508/zayavlenie-2015807934.html
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в мире, китай, россия, сша, нато
В мире, Китай, Россия, США, НАТО
Россия и Китай отметили негативное влияние США на АТР
Россия и Китай отметили негативное влияние США на мир и стабильность в АТР