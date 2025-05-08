Россия и Китай намерены наращивать взаимодействие
Москва и Пекин намерены наращивать взаимодействие для противодействия курсу США
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Москва и Пекин намерены наращивать взаимодействие для решительного противодействия курсу Вашингтона на "двойное сдерживание" РФ и Китая.
Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны решительно выступают против насаждения третьим странам в различных регионах мира враждебных подходов к России и Китаю, а также против дискредитации росийско-китайского взаимодействия, и намерены наращивать взаимодействие и уплотнять координацию в целях решительного противодействия курсу Вашингтона на "двойное сдерживание" России и Китая", - говорится в заявлении.