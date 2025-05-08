https://ria.ru/20250508/rossija-2015808051.html

Россия и Китай намерены наращивать взаимодействие

Россия и Китай намерены наращивать взаимодействие - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай намерены наращивать взаимодействие

Москва и Пекин намерены наращивать взаимодействие для решительного противодействия курсу Вашингтона на "двойное сдерживание" РФ и Китая. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T15:54:00+03:00

2025-05-08T15:54:00+03:00

2025-05-08T15:54:00+03:00

россия

китай

вашингтон (штат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015807290_0:112:3068:1839_1920x0_80_0_0_32200d479597951712507b497a3b54c0.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Москва и Пекин намерены наращивать взаимодействие для решительного противодействия курсу Вашингтона на "двойное сдерживание" РФ и Китая. Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля. "Стороны решительно выступают против насаждения третьим странам в различных регионах мира враждебных подходов к России и Китаю, а также против дискредитации росийско-китайского взаимодействия, и намерены наращивать взаимодействие и уплотнять координацию в целях решительного противодействия курсу Вашингтона на "двойное сдерживание" России и Китая", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250121/vov-1994829970.html

россия

китай

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, вашингтон (штат)