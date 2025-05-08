Рейтинг@Mail.ru
Россия считает истребление нацистами мирного населения СССР геноцидом - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:52 08.05.2025 (обновлено: 15:53 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/rossija-2015807117.html
Россия считает истребление нацистами мирного населения СССР геноцидом
Россия считает истребление нацистами мирного населения СССР геноцидом - РИА Новости, 08.05.2025
Россия считает истребление нацистами мирного населения СССР геноцидом
Россия подчеркивает, что истребление нацистами мирного населения СССР должно расцениваться как геноцид народов Советского Союза, говорится в совместном... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T15:52:00+03:00
2025-05-08T15:53:00+03:00
в мире
россия
ссср
китай
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015796351_0:187:3016:1885_1920x0_80_0_0_4895f63ee528a4f6a20130cb82d5a2d6.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия подчеркивает, что истребление нацистами мирного населения СССР должно расцениваться как геноцид народов Советского Союза, говорится в совместном заявлении РФ и КНР. Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля. "Российская сторона подчеркивает, что факты изгнания и истребления нацистами, а также их пособниками мирного населения СССР, установленные в приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза", - сказано в документе.
https://ria.ru/20250508/afrika-2015805988.html
россия
ссср
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015796351_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_1c12da496b59f06f43ae7aa7667130c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ссср, китай
В мире, Россия, СССР, Китай, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия считает истребление нацистами мирного населения СССР геноцидом

Россия и Китай: истребление населения СССР должно расцениваться как геноцид

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия подчеркивает, что истребление нацистами мирного населения СССР должно расцениваться как геноцид народов Советского Союза, говорится в совместном заявлении РФ и КНР.
Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля.
"Российская сторона подчеркивает, что факты изгнания и истребления нацистами, а также их пособниками мирного населения СССР, установленные в приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза", - сказано в документе.
Владимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Россия и КНР заявили о планах развивать сотрудничество со странами Африки
Вчера, 15:48
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреРоссияСССРКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала