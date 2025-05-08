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Россия считает истребление нацистами мирного населения СССР геноцидом
Россия считает истребление нацистами мирного населения СССР геноцидом - РИА Новости, 08.05.2025
Россия считает истребление нацистами мирного населения СССР геноцидом
Россия подчеркивает, что истребление нацистами мирного населения СССР должно расцениваться как геноцид народов Советского Союза, говорится в совместном... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T15:52:00+03:00
2025-05-08T15:52:00+03:00
2025-05-08T15:53:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия подчеркивает, что истребление нацистами мирного населения СССР должно расцениваться как геноцид народов Советского Союза, говорится в совместном заявлении РФ и КНР. Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля. "Российская сторона подчеркивает, что факты изгнания и истребления нацистами, а также их пособниками мирного населения СССР, установленные в приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза", - сказано в документе.
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в мире, россия, ссср, китай
В мире, Россия, СССР, Китай, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия считает истребление нацистами мирного населения СССР геноцидом
Россия и Китай: истребление населения СССР должно расцениваться как геноцид