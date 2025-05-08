Россия и Китай отметили опасность повышенных тарифов для мировой экономики
РФ и Китай отметили негативное влияние завышенных тарифов на мировую экономику
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай отмечают, что применение отдельными странами ограничений и завышенных тарифов негативно влияет на мировую экономику, подрывает справедливую конкуренцию и препятствует международному сотрудничеству в борьбе с важнейшими для всего человечества вызовами.
Соответствующее совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования ООН опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны отмечают, что применение отдельными государствами и их объединениями торговых и финансовых ограничений, таких как односторонние нелегитимные ограничительные меры и завышенные таможенные тарифы, а также других нерыночных методов конкуренции негативно влияет на мировую экономику, подрывает справедливую конкуренцию, препятствует международному сотрудничеству в борьбе с важнейшими для всего человечества вызовами, включая обеспечение глобальной продовольственной и энергетической безопасности, достижение Целей устойчивого развития ООН", - говорится в заявлении.
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