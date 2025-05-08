https://ria.ru/20250508/rossija-2015806938.html

Россия и Китай отметили опасность повышенных тарифов для мировой экономики

Россия и Китай отметили опасность повышенных тарифов для мировой экономики - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай отметили опасность повышенных тарифов для мировой экономики

Россия и Китай отмечают, что применение отдельными странами ограничений и завышенных тарифов негативно влияет на мировую экономику, подрывает справедливую... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T15:52:00+03:00

2025-05-08T15:52:00+03:00

2025-05-08T15:52:00+03:00

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китай

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай отмечают, что применение отдельными странами ограничений и завышенных тарифов негативно влияет на мировую экономику, подрывает справедливую конкуренцию и препятствует международному сотрудничеству в борьбе с важнейшими для всего человечества вызовами. Соответствующее совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования ООН опубликовано на сайте Кремля. "Стороны отмечают, что применение отдельными государствами и их объединениями торговых и финансовых ограничений, таких как односторонние нелегитимные ограничительные меры и завышенные таможенные тарифы, а также других нерыночных методов конкуренции негативно влияет на мировую экономику, подрывает справедливую конкуренцию, препятствует международному сотрудничеству в борьбе с важнейшими для всего человечества вызовами, включая обеспечение глобальной продовольственной и энергетической безопасности, достижение Целей устойчивого развития ООН", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20241112/kitay-1983254083.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

россия, китай, ссср, оон, экономика