https://ria.ru/20250508/rossija-2015801600.html

Россия и Китай договорились вместе противодействовать общим угрозам

Россия и Китай договорились вместе противодействовать общим угрозам - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай договорились вместе противодействовать общим угрозам

РФ и Китай намерены совместно противодействовать общим вызовам и угрозам в сфере стратегической стабильности. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T15:30:00+03:00

2025-05-08T15:30:00+03:00

2025-05-08T15:30:00+03:00

россия

китай

в мире

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. РФ и Китай намерены совместно противодействовать общим вызовам и угрозам в сфере стратегической стабильности. Совместное заявление РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля. "Стороны намерены продолжать самым активным образом наращивать координацию своих подходов и углублять практическое сотрудничество по вопросам поддержания и укрепления глобальной стратегической стабильности, а также совместно противодействовать общим вызовам и угрозам в данной сфере", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250508/konflikt-2015801289.html

россия

китай

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, в мире