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Россия и Китай договорились вместе противодействовать общим угрозам - РИА Новости, 08.05.2025
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15:30 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/rossija-2015801600.html
Россия и Китай договорились вместе противодействовать общим угрозам
Россия и Китай договорились вместе противодействовать общим угрозам - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и Китай договорились вместе противодействовать общим угрозам
РФ и Китай намерены совместно противодействовать общим вызовам и угрозам в сфере стратегической стабильности. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T15:30:00+03:00
2025-05-08T15:30:00+03:00
россия
китай
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. РФ и Китай намерены совместно противодействовать общим вызовам и угрозам в сфере стратегической стабильности. Совместное заявление РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля. "Стороны намерены продолжать самым активным образом наращивать координацию своих подходов и углублять практическое сотрудничество по вопросам поддержания и укрепления глобальной стратегической стабильности, а также совместно противодействовать общим вызовам и угрозам в данной сфере", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20250508/konflikt-2015801289.html
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россия, китай, в мире
Россия, Китай, В мире
Россия и Китай договорились вместе противодействовать общим угрозам

РФ и Китай договорились противостоять общим угрозам в сфере стратстабильности

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. РФ и Китай намерены совместно противодействовать общим вызовам и угрозам в сфере стратегической стабильности.
Совместное заявление РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны намерены продолжать самым активным образом наращивать координацию своих подходов и углублять практическое сотрудничество по вопросам поддержания и укрепления глобальной стратегической стабильности, а также совместно противодействовать общим вызовам и угрозам в данной сфере", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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