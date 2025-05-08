https://ria.ru/20250508/rossija-2015800853.html
Россия и Китай подчеркнули важность поддержания стратегической стабильности
Россия и Китай подчеркнули важность поддержания стратегической стабильности - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и Китай подчеркнули важность поддержания стратегической стабильности
Россия и Китай подчеркивают крайнюю важность поддержания и укрепления глобальной стратегической стабильности, говорится в совместном заявлении Российской... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T15:29:00+03:00
2025-05-08T15:29:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай подчеркивают крайнюю важность поддержания и укрепления глобальной стратегической стабильности, говорится в совместном заявлении Российской Федерации и Китайской Народной Республики. "В контексте 80-летия победы во Второй мировой войне и основания Организации Объединенных Наций (ООН) Российская Федерация и Китайская Народная Республика (далее – стороны) подчеркивают крайнюю важность поддержания и укрепления глобальной стратегической стабильности", - говорится в документе.
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