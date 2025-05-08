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Россия считает Кубу надежным партнером в Латинской Америке
Россия считает Кубу надежным партнером в Латинской Америке - РИА Новости, 08.05.2025
Россия считает Кубу надежным партнером в Латинской Америке
Россия видит в Кубе надежного стратегического партнера и союзника в Латинской Америке, отношения с которым характеризуются тесными узами братства, говорится в... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:52:00+03:00
2025-05-08T12:52:00+03:00
2025-05-08T12:52:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия видит в Кубе надежного стратегического партнера и союзника в Латинской Америке, отношения с которым характеризуются тесными узами братства, говорится в сообщении МИД России, приуроченном к обмену главами МИД России и Кубы поздравительными телеграммами по случаю 65-летия восстановления дипломатических отношений между странами. "В своем послании Сергей Лавров подчеркнул, что Россия видит в Кубе надежного стратегического партнера и союзника в Латинской Америке, отношения с которым характеризуются тесными узами братства, единым пониманием исторической правды, общими базовыми ценностями и подходами к формированию более справедливой демократической системы международных отношений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. Лавров также выразил готовность продолжать совместную работу на международных и региональных площадках в интересах обеспечения благоприятных условий для развития двух государств и укрепления глобальной безопасности и стабильности. "Министр иностранных дел Кубы (в своём послании - ред.) поздравил с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, отметив подвиг проявивших единство и героизм народов СССР. На фоне возрождения идеологии фашизма в ряде стран призвал удвоить усилия по борьбе с гегемонистскими устремлениями, вмешательством во внутренние дела суверенных государств и несправедливыми односторонними санкциями", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250507/pobeda-2015521395.html
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в мире, россия, куба, латинская америка, сергей лавров
В мире, Россия, Куба, Латинская Америка, Сергей Лавров
Россия считает Кубу надежным партнером в Латинской Америке
МИД России: Куба является надежным партнером и союзником в Латинской Америке