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Россия считает Кубу надежным партнером в Латинской Америке - РИА Новости, 08.05.2025
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12:52 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/rossija-2015772366.html
Россия считает Кубу надежным партнером в Латинской Америке
Россия считает Кубу надежным партнером в Латинской Америке - РИА Новости, 08.05.2025
Россия считает Кубу надежным партнером в Латинской Америке
Россия видит в Кубе надежного стратегического партнера и союзника в Латинской Америке, отношения с которым характеризуются тесными узами братства, говорится в... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:52:00+03:00
2025-05-08T12:52:00+03:00
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латинская америка
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия видит в Кубе надежного стратегического партнера и союзника в Латинской Америке, отношения с которым характеризуются тесными узами братства, говорится в сообщении МИД России, приуроченном к обмену главами МИД России и Кубы поздравительными телеграммами по случаю 65-летия восстановления дипломатических отношений между странами. "В своем послании Сергей Лавров подчеркнул, что Россия видит в Кубе надежного стратегического партнера и союзника в Латинской Америке, отношения с которым характеризуются тесными узами братства, единым пониманием исторической правды, общими базовыми ценностями и подходами к формированию более справедливой демократической системы международных отношений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. Лавров также выразил готовность продолжать совместную работу на международных и региональных площадках в интересах обеспечения благоприятных условий для развития двух государств и укрепления глобальной безопасности и стабильности. "Министр иностранных дел Кубы (в своём послании - ред.) поздравил с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, отметив подвиг проявивших единство и героизм народов СССР. На фоне возрождения идеологии фашизма в ряде стран призвал удвоить усилия по борьбе с гегемонистскими устремлениями, вмешательством во внутренние дела суверенных государств и несправедливыми односторонними санкциями", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250507/pobeda-2015521395.html
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в мире, россия, куба, латинская америка, сергей лавров
В мире, Россия, Куба, Латинская Америка, Сергей Лавров
Россия считает Кубу надежным партнером в Латинской Америке

МИД России: Куба является надежным партнером и союзником в Латинской Америке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия видит в Кубе надежного стратегического партнера и союзника в Латинской Америке, отношения с которым характеризуются тесными узами братства, говорится в сообщении МИД России, приуроченном к обмену главами МИД России и Кубы поздравительными телеграммами по случаю 65-летия восстановления дипломатических отношений между странами.
"В своем послании Сергей Лавров подчеркнул, что Россия видит в Кубе надежного стратегического партнера и союзника в Латинской Америке, отношения с которым характеризуются тесными узами братства, единым пониманием исторической правды, общими базовыми ценностями и подходами к формированию более справедливой демократической системы международных отношений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель на церемонии открытия выставки архивных документов и фотоматериалов, посвящённой 65-летию российско-кубинских дипломатических отношений в Московской городской Думе. 7 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Президент Кубы назвал большой честью свое участие в праздновании Дня Победы
7 мая, 13:09
Лавров также выразил готовность продолжать совместную работу на международных и региональных площадках в интересах обеспечения благоприятных условий для развития двух государств и укрепления глобальной безопасности и стабильности.
"Министр иностранных дел Кубы (в своём послании - ред.) поздравил с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, отметив подвиг проявивших единство и героизм народов СССР. На фоне возрождения идеологии фашизма в ряде стран призвал удвоить усилия по борьбе с гегемонистскими устремлениями, вмешательством во внутренние дела суверенных государств и несправедливыми односторонними санкциями", - добавляется в сообщении.
Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Союз России и Кубы несет надежду для Латинской Америки, заявил эксперт
Вчера, 04:17
 
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