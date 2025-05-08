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В России за сутки потушили 49 природных пожаров
В России за сутки потушили 49 природных пожаров - РИА Новости, 08.05.2025
В России за сутки потушили 49 природных пожаров
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 49 природных пожаров на площади 58542 гектара, сообщает в четверг Авиалесоохрана. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T09:50:00+03:00
2025-05-08T09:50:00+03:00
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природные пожары в россии
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 49 природных пожаров на площади 58542 гектара, сообщает в четверг Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 07.05.2025 г. в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 49 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 58 542 гектара", - говорится в сообщении. Отмечается, что к полуночи четверга на территории РФ действовало 77 лесных пожаров. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовало 37 пожаров на площади 285 427 гектаров.
https://ria.ru/20250507/zabajkale-2015451456.html
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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 49 природных пожаров
Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 49 природных пожаров