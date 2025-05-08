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В посольстве России в Панаме прошел торжественный прием - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:50 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/rossija-2015741551.html
В посольстве России в Панаме прошел торжественный прием
В посольстве России в Панаме прошел торжественный прием - РИА Новости, 08.05.2025
В посольстве России в Панаме прошел торжественный прием
Торжественный прием по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне прошел в посольстве России в Панаме, собрав представителей дипломатического корпуса, РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T09:50:00+03:00
2025-05-08T09:50:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
россия
панама
латинская америка
константин гаврилов
80-летие победы в великой отечественной войне
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МЕХИКО, 8 мая - РИА Новости. Торжественный прием по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне прошел в посольстве России в Панаме, собрав представителей дипломатического корпуса, властей центральноамериканской страны, научных и культурных кругов, а также соотечественников, рассказали РИА Новости в российской дипмиссии. "Память о Великой Победе и жертвах, принесённых человечеством ради неё, – это прочный фундамент международного права и многополярного мира, критически важного для устойчивого развития и процветания всех наций", – заявил в своем выступлении посол РФ в Панаме Константин Гаврилов. Российский дипломат подчеркнул, что подвиг советского народа спас человечество от "коричневой чумы" нацизма, а искажение истории Второй мировой войны и попытки приравнять Красную армию к нацистам должны быть отвергнуты. Мероприятие посетили представители министерства иностранных дел Панамы, дипломатический корпус, панамские академические круги, соотечественники и друзья российского посольства - всего более 60 человек. Председатель панамского комитета дружбы и солидарности с Россией Мигель Дельгадо в своей речи напомнил, что советский народ "спас человеческую цивилизацию", и назвал недопустимыми попытки отмены русской культуры. В качестве представителя стран Латинской Америки на приеме выступил посол Гондураса Канделарио Рейес Гарсия. Дипломат отметил "глубину и многогранность" русского народа, который посредством огромных человеческих потерь внес важнейший вклад в мировую историю и сохранил миллионы жизней по всему миру.
https://ria.ru/20250508/raketchiki-2015739957.html
https://ria.ru/20250504/pamyat-2014839699.html
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в мире, россия, панама, латинская америка, константин гаврилов, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Панама, Латинская Америка, Константин Гаврилов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В посольстве России в Панаме прошел торжественный прием

В посольстве России в Панаме прошел торжественный прием в честь Дня Победы

© AP Photo / Matias DelacroixПанама
Панама - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Панама. Архивное фото
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МЕХИКО, 8 мая - РИА Новости. Торжественный прием по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне прошел в посольстве России в Панаме, собрав представителей дипломатического корпуса, властей центральноамериканской страны, научных и культурных кругов, а также соотечественников, рассказали РИА Новости в российской дипмиссии.
"Память о Великой Победе и жертвах, принесённых человечеством ради неё, – это прочный фундамент международного права и многополярного мира, критически важного для устойчивого развития и процветания всех наций", – заявил в своем выступлении посол РФ в Панаме Константин Гаврилов.
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Российский дипломат подчеркнул, что подвиг советского народа спас человечество от "коричневой чумы" нацизма, а искажение истории Второй мировой войны и попытки приравнять Красную армию к нацистам должны быть отвергнуты.
Мероприятие посетили представители министерства иностранных дел Панамы, дипломатический корпус, панамские академические круги, соотечественники и друзья российского посольства - всего более 60 человек.
Председатель панамского комитета дружбы и солидарности с Россией Мигель Дельгадо в своей речи напомнил, что советский народ "спас человеческую цивилизацию", и назвал недопустимыми попытки отмены русской культуры.
В качестве представителя стран Латинской Америки на приеме выступил посол Гондураса Канделарио Рейес Гарсия. Дипломат отметил "глубину и многогранность" русского народа, который посредством огромных человеческих потерь внес важнейший вклад в мировую историю и сохранил миллионы жизней по всему миру.
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