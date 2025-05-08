https://ria.ru/20250508/rossija-2015741551.html

В посольстве России в Панаме прошел торжественный прием

В посольстве России в Панаме прошел торжественный прием - РИА Новости, 08.05.2025

В посольстве России в Панаме прошел торжественный прием

Торжественный прием по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне прошел в посольстве России в Панаме, собрав представителей дипломатического корпуса, РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T09:50:00+03:00

2025-05-08T09:50:00+03:00

2025-05-08T09:50:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

россия

панама

латинская америка

константин гаврилов

80-летие победы в великой отечественной войне

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МЕХИКО, 8 мая - РИА Новости. Торжественный прием по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне прошел в посольстве России в Панаме, собрав представителей дипломатического корпуса, властей центральноамериканской страны, научных и культурных кругов, а также соотечественников, рассказали РИА Новости в российской дипмиссии. "Память о Великой Победе и жертвах, принесённых человечеством ради неё, – это прочный фундамент международного права и многополярного мира, критически важного для устойчивого развития и процветания всех наций", – заявил в своем выступлении посол РФ в Панаме Константин Гаврилов. Российский дипломат подчеркнул, что подвиг советского народа спас человечество от "коричневой чумы" нацизма, а искажение истории Второй мировой войны и попытки приравнять Красную армию к нацистам должны быть отвергнуты. Мероприятие посетили представители министерства иностранных дел Панамы, дипломатический корпус, панамские академические круги, соотечественники и друзья российского посольства - всего более 60 человек. Председатель панамского комитета дружбы и солидарности с Россией Мигель Дельгадо в своей речи напомнил, что советский народ "спас человеческую цивилизацию", и назвал недопустимыми попытки отмены русской культуры. В качестве представителя стран Латинской Америки на приеме выступил посол Гондураса Канделарио Рейес Гарсия. Дипломат отметил "глубину и многогранность" русского народа, который посредством огромных человеческих потерь внес важнейший вклад в мировую историю и сохранил миллионы жизней по всему миру.

https://ria.ru/20250508/raketchiki-2015739957.html

https://ria.ru/20250504/pamyat-2014839699.html

россия

панама

латинская америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, панама, латинская америка, константин гаврилов, 80-летие победы в великой отечественной войне