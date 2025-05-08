Рейтинг@Mail.ru
Россия не имеет никаких прав на памятник Коневу, заявил глава МИД Чехии - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:41 08.05.2025 (обновлено: 02:42 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/rossija-2015719527.html
Россия не имеет никаких прав на памятник Коневу, заявил глава МИД Чехии
Россия не имеет никаких прав на памятник Коневу, заявил глава МИД Чехии - РИА Новости, 08.05.2025
Россия не имеет никаких прав на памятник Коневу, заявил глава МИД Чехии
Россия "не имеет никаких прав" на памятник маршалу Ивану Коневу, он был установлен чешскими большевиками "как выражение своего подобострастия по отношению к... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T02:41:00+03:00
2025-05-08T02:42:00+03:00
в мире
прага
чехословакия
россия
иван конев
ян липавский
александр змеевский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155878/25/1558782527_0:67:3196:1865_1920x0_80_0_0_d692e943ca337ca01e34b54be56ca9a6.jpg
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Россия "не имеет никаких прав" на памятник маршалу Ивану Коневу, он был установлен чешскими большевиками "как выражение своего подобострастия по отношению к СССР", заявил глава чешского МИД Ян Липавский после обращения посла РФ в Праге Александра Змеевского с просьбой помочь в определении точного местонахождения монумента. "О деле Конева: "Россия не имеет никаких прав на статую. Чешские большевики установили это украшение на площади в Праге 6 в 1980 году как выражение подобострастия по отношению к Москве. А чешские демократы решили убрать его, чтобы указать на темную роль Ивана Конева в истории порабощения европейских народов", - написал Липавский в своем блоге в Х. Ранее Змеевский в интервью "Известиям" сообщил, что в МИД Чехии направлена нота с просьбой оказать содействие дипперсоналу посольства в определении точного местонахождения и проведения осмотра демонтированной скульптуры маршала Конева, чтобы удостовериться, в каком она находится состоянии. Памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу был открыт 9 мая 1980 года в районе Прага 6 на площади Интербригад как увековечивание памяти о заслугах маршала Конева и войск возглавляемого им 1-го Украинского фронта в освобождении Чехословакии и конкретно Праги от гитлеровских фашистов и помощи восставшим жителям города. В создании этого памятника участвовали чехословацкие скульпторы Зденек Крыбус (автор статуи) и Вратислав Ружичка (автор памятника). В начале апреля 2020 года памятник Коневу по решению городских властей был демонтирован. Мэрия Праги связала демонтаж памятника с ведущей ролью Конева в подавлении венгерского восстания 1956 года и его участием в подготовке к вводу войск пяти государств Организации Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года для подавления процесса демократических реформ, известных под названием "Пражская весна". В 2018 году памятник был восстановлен, при этом на нем были укреплены информационные таблички с уточнением роли 1-го Украинского фронта в освобождении Чехословакии в 1945 году и роли Конева в событиях 1956 и 1968 годов, а также во время Берлинского кризиса в 1961 году. За годы своего существования памятник Коневу неоднократно подвергался актам вандализма. В очистке памятника от краски, помимо присланных властями уборщиков, порой принимали участие и чешские активисты. В августе 2019 года власти района Прага 6 под предлогом защиты памятника от вандалов закрыли его брезентом. В течение всех трех дней, пока брезент укрывал памятник, неизвестные пытались открыть памятник. В сентябре 2019 года совет городской части Прага 6 как собственник находящегося на территории его района памятника постановил, что статуя маршала Конева должна быть снята и перенесена в музей, а на ее месте со временем будет установлен "памятник освободителям Праги". В начале апреля 2020 года, под покровом ночи памятник был демонтирован и отправлен в депозитарий.
https://ria.ru/20250205/polsha-1997533195.html
https://ria.ru/20250426/armija-2013533551.html
прага
чехословакия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155878/25/1558782527_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_7da1fe52a82cc4de8ed0f7eaf3826113.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, прага, чехословакия, россия, иван конев, ян липавский, александр змеевский
В мире, Прага, Чехословакия, Россия, Иван Конев, Ян Липавский, Александр Змеевский
Россия не имеет никаких прав на памятник Коневу, заявил глава МИД Чехии

Глава МИД Чехии Липавский: Россия не имеет никаких прав на памятник Коневу

© РИА Новости / Алексей ДаничевПамятник маршалу Коневу в Праге
Памятник маршалу Коневу в Праге - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Памятник маршалу Коневу в Праге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Россия "не имеет никаких прав" на памятник маршалу Ивану Коневу, он был установлен чешскими большевиками "как выражение своего подобострастия по отношению к СССР", заявил глава чешского МИД Ян Липавский после обращения посла РФ в Праге Александра Змеевского с просьбой помочь в определении точного местонахождения монумента.
"О деле Конева: "Россия не имеет никаких прав на статую. Чешские большевики установили это украшение на площади в Праге 6 в 1980 году как выражение подобострастия по отношению к Москве. А чешские демократы решили убрать его, чтобы указать на темную роль Ивана Конева в истории порабощения европейских народов", - написал Липавский в своем блоге в Х.
Памятник советским воинам в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В Польше осталось несколько десятков памятников советским воинам
5 февраля, 15:22
Ранее Змеевский в интервью "Известиям" сообщил, что в МИД Чехии направлена нота с просьбой оказать содействие дипперсоналу посольства в определении точного местонахождения и проведения осмотра демонтированной скульптуры маршала Конева, чтобы удостовериться, в каком она находится состоянии.
Памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу был открыт 9 мая 1980 года в районе Прага 6 на площади Интербригад как увековечивание памяти о заслугах маршала Конева и войск возглавляемого им 1-го Украинского фронта в освобождении Чехословакии и конкретно Праги от гитлеровских фашистов и помощи восставшим жителям города. В создании этого памятника участвовали чехословацкие скульпторы Зденек Крыбус (автор статуи) и Вратислав Ружичка (автор памятника).
В начале апреля 2020 года памятник Коневу по решению городских властей был демонтирован. Мэрия Праги связала демонтаж памятника с ведущей ролью Конева в подавлении венгерского восстания 1956 года и его участием в подготовке к вводу войск пяти государств Организации Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года для подавления процесса демократических реформ, известных под названием "Пражская весна".
В 2018 году памятник был восстановлен, при этом на нем были укреплены информационные таблички с уточнением роли 1-го Украинского фронта в освобождении Чехословакии в 1945 году и роли Конева в событиях 1956 и 1968 годов, а также во время Берлинского кризиса в 1961 году.
За годы своего существования памятник Коневу неоднократно подвергался актам вандализма. В очистке памятника от краски, помимо присланных властями уборщиков, порой принимали участие и чешские активисты. В августе 2019 года власти района Прага 6 под предлогом защиты памятника от вандалов закрыли его брезентом. В течение всех трех дней, пока брезент укрывал памятник, неизвестные пытались открыть памятник. В сентябре 2019 года совет городской части Прага 6 как собственник находящегося на территории его района памятника постановил, что статуя маршала Конева должна быть снята и перенесена в музей, а на ее месте со временем будет установлен "памятник освободителям Праги". В начале апреля 2020 года, под покровом ночи памятник был демонтирован и отправлен в депозитарий.
Вид на центр Праги - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Памятник Советской Армии в Литомержице перенесут на склад
26 апреля, 01:46
 
В миреПрагаЧехословакияРоссияИван КоневЯн ЛипавскийАлександр Змеевский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала