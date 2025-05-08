https://ria.ru/20250508/rosaviatsiya-2015783013.html

Росавиация высказалась в связи с отменой рейсов Turkish Airlines

Росавиация высказалась в связи с отменой рейсов Turkish Airlines - РИА Новости, 08.05.2025

Росавиация высказалась в связи с отменой рейсов Turkish Airlines

Стабилизация рейсов иностранных авиакомпаний, в том числе Turkish Airlines, после задержек в российских аэропортах ожидается в ближайшее время, сообщила... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:01:00+03:00

2025-05-08T14:01:00+03:00

2025-05-08T14:53:00+03:00

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

turkish airlines

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Стабилизация рейсов иностранных авиакомпаний, в том числе Turkish Airlines, после задержек в российских аэропортах ожидается в ближайшее время, сообщила Росавиация."В ближайшее время ожидаем стабилизацию ситуации с рейсами иностранных авиакомпаний, в том числе Turkish Airlines", - сообщили в ведомстве журналистам.Там добавили, что "с учетом стабилизации ситуации c расписанием рейсов в аэропортах московского региона ("Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский") отменен ранее введенный NOTAM на ограничение использования аэропорта "Пулково" в качестве запасного".

https://ria.ru/20250506/iran-2015313567.html

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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), turkish airlines, шереметьево (аэропорт)