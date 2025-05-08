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В Узбекистане с участием "Росатома" утвердили схему размещения АЭС - РИА Новости, 08.05.2025
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06:41 08.05.2025 (обновлено: 10:53 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/rosatom-2015728486.html
В Узбекистане с участием "Росатома" утвердили схему размещения АЭС
В Узбекистане с участием "Росатома" утвердили схему размещения АЭС - РИА Новости, 08.05.2025
В Узбекистане с участием "Росатома" утвердили схему размещения АЭС
Научно-технический совет по реализации проекта строительства атомной станции малой мощности (АСММ) в Узбекистане с участием госкорпорации "Росатом" утвердил... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T06:41:00+03:00
2025-05-08T10:53:00+03:00
узбекистан
ташкент
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
атомстройэкспорт
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ТАШКЕНТ, 8 мая — РИА Новости. Научно-технический совет по реализации проекта строительства атомной станции малой мощности (АСММ) в Узбекистане с участием госкорпорации "Росатом" утвердил схему размещения станции в Джизакской области, сообщила пресс-служба агентства по атомной энергии Узбекистана (Узатом).&quot;Была утверждена схема размещения АСММ в Фаришском районе Джизакской области, что позволит эффективно адаптировать проект к региональным потребностям и оптимизировать производство электроэнергии&quot;, — уточнили в ведомстве.По данным пресс-службы, под председательством советника президента Узбекистана по вопросам энергетической безопасности Алишера Султанова состоялось совместное заседание оперативного штаба и научно-технического совета, посвященное реализации проекта строительства АСММ в республике. На совещании представили презентацию, отражающую прогресс работ, выполняемых в соответствии с контрактом с АО "Атомстройэкспорт". Доклад затронул этапы проектирования, подготовительные мероприятия и взаимодействие с международными партнерами, при этом участники отметили стабильное выполнение договорных обязательств и акцентировали внимание на необходимости строгого соблюдения установленных сроков."Кроме того, участники обсудили возможность использования природных урановых ресурсов Узбекистана для производства ядерного топлива, что может способствовать экономической эффективности проекта и укреплению энергетической независимости страны", — добавили в Узатоме.В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АСММ. Проект предусматривает возведение в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт — шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. В сентябре прошлого года Узатом и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В начале 2026 года Узатом планирует получить разрешение на сооружение станции.
https://ria.ru/20250425/rosatom-2013313204.html
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узбекистан, ташкент, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомстройэкспорт
Узбекистан, Ташкент, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Атомстройэкспорт
В Узбекистане с участием "Росатома" утвердили схему размещения АЭС

В Узбекистане утвердили схему размещения АСММ с участием "Росатома"

© Фото : Агентство "Uzatom" Агентлиги/TelegramНаучно-технический совет по реализации проекта строительства атомной станции малой мощности с участием госкорпорации "Росатом" утвердил схему размещения станции в Джизакской области, Узбекистан
Научно-технический совет по реализации проекта строительства атомной станции малой мощности с участием госкорпорации Росатом утвердил схему размещения станции в Джизакской области, Узбекистан - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фото : Агентство "Uzatom" Агентлиги/Telegram
Научно-технический совет по реализации проекта строительства атомной станции малой мощности с участием госкорпорации "Росатом" утвердил схему размещения станции в Джизакской области, Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 8 мая — РИА Новости. Научно-технический совет по реализации проекта строительства атомной станции малой мощности (АСММ) в Узбекистане с участием госкорпорации "Росатом" утвердил схему размещения станции в Джизакской области, сообщила пресс-служба агентства по атомной энергии Узбекистана (Узатом).
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"Была утверждена схема размещения АСММ в Фаришском районе Джизакской области, что позволит эффективно адаптировать проект к региональным потребностям и оптимизировать производство электроэнергии", — уточнили в ведомстве.

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По данным пресс-службы, под председательством советника президента Узбекистана по вопросам энергетической безопасности Алишера Султанова состоялось совместное заседание оперативного штаба и научно-технического совета, посвященное реализации проекта строительства АСММ в республике.
На совещании представили презентацию, отражающую прогресс работ, выполняемых в соответствии с контрактом с АО "Атомстройэкспорт". Доклад затронул этапы проектирования, подготовительные мероприятия и взаимодействие с международными партнерами, при этом участники отметили стабильное выполнение договорных обязательств и акцентировали внимание на необходимости строгого соблюдения установленных сроков.
"Кроме того, участники обсудили возможность использования природных урановых ресурсов Узбекистана для производства ядерного топлива, что может способствовать экономической эффективности проекта и укреплению энергетической независимости страны", — добавили в Узатоме.
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В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АСММ. Проект предусматривает возведение в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт — шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый.
"Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. В сентябре прошлого года Узатом и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В начале 2026 года Узатом планирует получить разрешение на сооружение станции.
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УзбекистанТашкентГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Атомстройэкспорт
 
 
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