https://ria.ru/20250508/rosatom-2015728486.html

В Узбекистане с участием "Росатома" утвердили схему размещения АЭС

В Узбекистане с участием "Росатома" утвердили схему размещения АЭС - РИА Новости, 08.05.2025

В Узбекистане с участием "Росатома" утвердили схему размещения АЭС

Научно-технический совет по реализации проекта строительства атомной станции малой мощности (АСММ) в Узбекистане с участием госкорпорации "Росатом" утвердил... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T06:41:00+03:00

2025-05-08T06:41:00+03:00

2025-05-08T10:53:00+03:00

узбекистан

ташкент

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

атомстройэкспорт

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ТАШКЕНТ, 8 мая — РИА Новости. Научно-технический совет по реализации проекта строительства атомной станции малой мощности (АСММ) в Узбекистане с участием госкорпорации "Росатом" утвердил схему размещения станции в Джизакской области, сообщила пресс-служба агентства по атомной энергии Узбекистана (Узатом)."Была утверждена схема размещения АСММ в Фаришском районе Джизакской области, что позволит эффективно адаптировать проект к региональным потребностям и оптимизировать производство электроэнергии", — уточнили в ведомстве.По данным пресс-службы, под председательством советника президента Узбекистана по вопросам энергетической безопасности Алишера Султанова состоялось совместное заседание оперативного штаба и научно-технического совета, посвященное реализации проекта строительства АСММ в республике. На совещании представили презентацию, отражающую прогресс работ, выполняемых в соответствии с контрактом с АО "Атомстройэкспорт". Доклад затронул этапы проектирования, подготовительные мероприятия и взаимодействие с международными партнерами, при этом участники отметили стабильное выполнение договорных обязательств и акцентировали внимание на необходимости строгого соблюдения установленных сроков."Кроме того, участники обсудили возможность использования природных урановых ресурсов Узбекистана для производства ядерного топлива, что может способствовать экономической эффективности проекта и укреплению энергетической независимости страны", — добавили в Узатоме.В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АСММ. Проект предусматривает возведение в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт — шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. В сентябре прошлого года Узатом и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В начале 2026 года Узатом планирует получить разрешение на сооружение станции.

https://ria.ru/20250425/rosatom-2013313204.html

https://ria.ru/20250505/belorussiya-2015161402.html

https://ria.ru/20250423/uzatom-2012886541.html

узбекистан

ташкент

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узбекистан, ташкент, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомстройэкспорт