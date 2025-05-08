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Россия и Китай призвали устранить риски экспансии военных союзов - РИА Новости, 08.05.2025
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16:01 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/rf-2015809529.html
Россия и Китай призвали устранить риски экспансии военных союзов
Россия и Китай призвали устранить риски экспансии военных союзов - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и Китай призвали устранить риски экспансии военных союзов
Необходимо устранить риски экспансии военных союзов, которая осуществляется для оказания силового давления на ядерные государства. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T16:01:00+03:00
2025-05-08T16:01:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Необходимо устранить риски экспансии военных союзов, которая осуществляется для оказания силового давления на ядерные государства. Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля. "Стороны отметили, что одним из наиболее актуальных стратегических рисков, требующих скорейшего устранения, является то, что некоторые государства, обладающие ядерным оружием, осуществляют экспансию военных союзов и коалиций в чувствительных районах поблизости от других ядерных государств в целях оказания силового давления на них и совершения иных враждебных действий, угрожающих коренным интересам безопасности этих государств", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20250508/rossija-2015806938.html
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космос - риа наука, россия, китай
Космос - РИА Наука, Россия, Китай

Россия и Китай призвали устранить риски экспансии военных союзов

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Необходимо устранить риски экспансии военных союзов, которая осуществляется для оказания силового давления на ядерные государства.
Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны отметили, что одним из наиболее актуальных стратегических рисков, требующих скорейшего устранения, является то, что некоторые государства, обладающие ядерным оружием, осуществляют экспансию военных союзов и коалиций в чувствительных районах поблизости от других ядерных государств в целях оказания силового давления на них и совершения иных враждебных действий, угрожающих коренным интересам безопасности этих государств", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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