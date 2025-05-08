https://ria.ru/20250508/rf-2015805569.html
Россия и Китай продолжат обеспечивать стабильности в Центральной Азии
Россия и Китай продолжат обеспечивать стабильности в Центральной Азии - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и Китай продолжат обеспечивать стабильности в Центральной Азии
Россия и Китай продолжат усилия для обеспечения стабильности в Центральной Азии. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T15:46:00+03:00
2025-05-08T15:46:00+03:00
2025-05-08T15:46:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай продолжат усилия для обеспечения стабильности в Центральной Азии. Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля. "Стороны продолжат усилия, направленные на обеспечение стабильности и поступательного социально-экономического развития в Центрально-Азиатском регионе", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20250508/putin-2015797930.html
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в мире, россия, китай, центральная азия
В мире, Россия, Китай, Центральная Азия
Россия и Китай продолжат обеспечивать стабильности в Центральной Азии
Россия и Китай продолжат усилия для обеспечения стабильности в Центральной Азии