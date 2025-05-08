https://ria.ru/20250508/rakety-2015729421.html

КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря

КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря - РИА Новости, 08.05.2025

КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря

КНДР, предположительно, выпустила несколько баллистических ракет малой дальности, сообщило южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенное... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T07:13:00+03:00

2025-05-08T07:13:00+03:00

2025-05-08T10:47:00+03:00

в мире

япония

японское море

сигэру исиба

объединенный комитет начальников штабов (сша)

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 8 мая — РИА Новости. КНДР, предположительно, выпустила несколько баллистических ракет малой дальности, сообщило южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея."Северная Корея, предположительно, выпустила несколько баллистических ракет малой дальности", — указано в материале.Ранее Рёнхап со ссылкой на южнокорейское ОКНШ передавало, что КНДР выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря.Телеканал NHK сообщил, что выпущенная ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.Как заявил журналистам премьер-министр Японии Сигэру Исиба, власти осведомлены относительно сообщений о возможном ракетном пуске КНДР и ведут сбор и анализ соответствующей информации.По данным телеканала, в кризисном штабе при канцелярии премьера сформировали специальную группу для анализа данных."В связи с ракетным испытанием Северной Кореи премьер-министр Японии поручил ответственным ведомствам действовать по трем направлениям: предпринять все возможные усилия по сбору и анализу информации и осуществлению своевременного оповещения населения, обеспечить безопасность авиа- и морского транспортного сообщения, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств", — отметил телеканал.В ОКНШ Кореи подсчитали, что ракеты КНДР пролетели примерно 800 километров.Информации об ущербе в связи с вероятным ракетным испытанием КНДР пока не поступало.

https://ria.ru/20250504/kndr-2014827623.html

https://ria.ru/20250508/koreya-2015723853.html

https://ria.ru/20250508/japonija-2015725674.html

япония

японское море

кндр (северная корея)

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в мире, япония, японское море, сигэру исиба, объединенный комитет начальников штабов (сша), кндр (северная корея)