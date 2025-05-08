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КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря - РИА Новости, 08.05.2025
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07:13 08.05.2025 (обновлено: 10:47 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/rakety-2015729421.html
КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря
КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря - РИА Новости, 08.05.2025
КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря
КНДР, предположительно, выпустила несколько баллистических ракет малой дальности, сообщило южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенное... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T07:13:00+03:00
2025-05-08T10:47:00+03:00
в мире
япония
японское море
сигэру исиба
объединенный комитет начальников штабов (сша)
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 8 мая — РИА Новости. КНДР, предположительно, выпустила несколько баллистических ракет малой дальности, сообщило южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.&quot;Северная Корея, предположительно, выпустила несколько баллистических ракет малой дальности&quot;, — указано в материале.Ранее Рёнхап со ссылкой на южнокорейское ОКНШ передавало, что КНДР выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря.Телеканал NHK сообщил, что выпущенная ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.Как заявил журналистам премьер-министр Японии Сигэру Исиба, власти осведомлены относительно сообщений о возможном ракетном пуске КНДР и ведут сбор и анализ соответствующей информации.По данным телеканала, в кризисном штабе при канцелярии премьера сформировали специальную группу для анализа данных."В связи с ракетным испытанием Северной Кореи премьер-министр Японии поручил ответственным ведомствам действовать по трем направлениям: предпринять все возможные усилия по сбору и анализу информации и осуществлению своевременного оповещения населения, обеспечить безопасность авиа- и морского транспортного сообщения, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств", — отметил телеканал.В ОКНШ Кореи подсчитали, что ракеты КНДР пролетели примерно 800 километров.Информации об ущербе в связи с вероятным ракетным испытанием КНДР пока не поступало.
https://ria.ru/20250504/kndr-2014827623.html
https://ria.ru/20250508/koreya-2015723853.html
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япония
японское море
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в мире, япония, японское море, сигэру исиба, объединенный комитет начальников штабов (сша), кндр (северная корея)
В мире, Япония, Японское море, Сигэру Исиба, Объединенный комитет начальников штабов (США), КНДР (Северная Корея)

КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря

© Фото : ЦТАКЗапуск ракеты с разделяющимися управляемыми боеголовками
Запуск ракеты с разделяющимися управляемыми боеголовками - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фото : ЦТАК
Запуск ракеты с разделяющимися управляемыми боеголовками. Архивное фото
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СЕУЛ, 8 мая — РИА Новости. КНДР, предположительно, выпустила несколько баллистических ракет малой дальности, сообщило южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.
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"Северная Корея, предположительно, выпустила несколько баллистических ракет малой дальности", — указано в материале.

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Ранее Рёнхап со ссылкой на южнокорейское ОКНШ передавало, что КНДР выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря.
Телеканал NHK сообщил, что выпущенная ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Как заявил журналистам премьер-министр Японии Сигэру Исиба, власти осведомлены относительно сообщений о возможном ракетном пуске КНДР и ведут сбор и анализ соответствующей информации.
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По данным телеканала, в кризисном штабе при канцелярии премьера сформировали специальную группу для анализа данных.
"В связи с ракетным испытанием Северной Кореи премьер-министр Японии поручил ответственным ведомствам действовать по трем направлениям: предпринять все возможные усилия по сбору и анализу информации и осуществлению своевременного оповещения населения, обеспечить безопасность авиа- и морского транспортного сообщения, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств", — отметил телеканал.
В ОКНШ Кореи подсчитали, что ракеты КНДР пролетели примерно 800 километров.
Информации об ущербе в связи с вероятным ракетным испытанием КНДР пока не поступало.
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В миреЯпонияЯпонское мореСигэру ИсибаОбъединенный комитет начальников штабов (США)КНДР (Северная Корея)
 
 
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