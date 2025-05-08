https://ria.ru/20250508/rada-2015787485.html

Рада ратифицировала соглашение с США о ресурсах

Рада ратифицировала соглашение с США о ресурсах - РИА Новости, 08.05.2025

Рада ратифицировала соглашение с США о ресурсах

Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:22:00+03:00

2025-05-08T14:22:00+03:00

2025-05-08T15:08:00+03:00

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экономика

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале."Рада поддержала ратификацию соглашения об ископаемых между США и Украиной. За основу и в целом. За — 338", — написал он.Вашингтон и Киев 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для постсоветской республики.По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие страны, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым — бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы.

https://ria.ru/20250508/sdelka-2015731439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, украина, верховная рада украины, экономика