https://ria.ru/20250508/putin-2015873038.html
Путин заявил о вновь возрастающем значении ООН
Путин заявил о вновь возрастающем значении ООН - РИА Новости, 08.05.2025
Путин заявил о вновь возрастающем значении ООН
Значение ООН возрастает в наши дни, когда идет становление более справедливого миропорядка, важно и далее укреплять её координирующую роль в мировых делах,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T20:59:00+03:00
2025-05-08T20:59:00+03:00
2025-05-08T21:00:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Значение ООН возрастает в наши дни, когда идет становление более справедливого миропорядка, важно и далее укреплять её координирующую роль в мировых делах, заявил в четверг президент России Владимир Путин. "Май 1945 года открыл путь к новой архитектуре глобальной безопасности, к созданию ключевого международного института - Организации Объединенных Наций. Наш долг перед поколением победителей в полной мере использовать ее громадный потенциал. Напомню, сегодня, когда идет становление более справедливого миропорядка, востребованность и значение ООН вновь возрастают", - сказал Путин в четверг во время обеда от имени президента РФ в честь глав делегаций, прибывших по случаю празднования 80-летия Победы. Президент РФ подчеркнул, что важно и далее укреплять координирующую роль ООН в мировых делах, обеспечивать четкое соблюдение зафиксированных в Уставе ООН основных норм и принципов международного права во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи.
https://ria.ru/20250508/postpredstvo-2015853459.html
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россия, владимир путин, оон, в мире
Россия, Владимир Путин, ООН, В мире
Путин заявил о вновь возрастающем значении ООН
Путин: значение ООН возрастает, когда идет становление справедливого миропорядка