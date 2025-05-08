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Путин поблагодарил лидеров государств за приезд в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:40 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/putin-2015869429.html
Путин поблагодарил лидеров государств за приезд в Москву
Путин поблагодарил лидеров государств за приезд в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
Путин поблагодарил лидеров государств за приезд в Москву
Президент России Владимир Путин выразил благодарность лидерам государств и главам делегаций, приехавшим в Москву почтить память героев Великой Отечественной... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T20:40:00+03:00
2025-05-08T20:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
москва
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил благодарность лидерам государств и главам делегаций, приехавшим в Москву почтить память героев Великой Отечественной войны. "Прежде всего, сердечно приветствую и благодарю вас, наших надежных друзей и партнеров. Вы приехали в Москву, чтобы разделить с нами радость праздника Победы над нацизмом, почтить память героев, спасших человечество", - сказал Путин в четверг на обеде от имени президента РФ в честь глав делегаций, прибывших по случаю празднования 80-летия Победы.
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общество, россия, москва, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Москва, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин поблагодарил лидеров государств за приезд в Москву

Путин поблагодарил лидеров стран, приехавших в Москву почтить память героев ВОВ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил благодарность лидерам государств и главам делегаций, приехавшим в Москву почтить память героев Великой Отечественной войны.
«
"Прежде всего, сердечно приветствую и благодарю вас, наших надежных друзей и партнеров. Вы приехали в Москву, чтобы разделить с нами радость праздника Победы над нацизмом, почтить память героев, спасших человечество", - сказал Путин в четверг на обеде от имени президента РФ в честь глав делегаций, прибывших по случаю празднования 80-летия Победы.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияМоскваВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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