https://ria.ru/20250508/putin-2015869429.html

Путин поблагодарил лидеров государств за приезд в Москву

Путин поблагодарил лидеров государств за приезд в Москву - РИА Новости, 08.05.2025

Путин поблагодарил лидеров государств за приезд в Москву

Президент России Владимир Путин выразил благодарность лидерам государств и главам делегаций, приехавшим в Москву почтить память героев Великой Отечественной... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T20:40:00+03:00

2025-05-08T20:40:00+03:00

2025-05-08T20:40:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

москва

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015755840_0:83:3184:1874_1920x0_80_0_0_d5dc2c2155682c40173583a923c2bf38.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил благодарность лидерам государств и главам делегаций, приехавшим в Москву почтить память героев Великой Отечественной войны. "Прежде всего, сердечно приветствую и благодарю вас, наших надежных друзей и партнеров. Вы приехали в Москву, чтобы разделить с нами радость праздника Победы над нацизмом, почтить память героев, спасших человечество", - сказал Путин в четверг на обеде от имени президента РФ в честь глав делегаций, прибывших по случаю празднования 80-летия Победы.

https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, москва, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне