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Путин поблагодарил лидеров государств за приезд в Москву
Путин поблагодарил лидеров государств за приезд в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
Путин поблагодарил лидеров государств за приезд в Москву
Президент России Владимир Путин выразил благодарность лидерам государств и главам делегаций, приехавшим в Москву почтить память героев Великой Отечественной... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T20:40:00+03:00
2025-05-08T20:40:00+03:00
2025-05-08T20:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
москва
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил благодарность лидерам государств и главам делегаций, приехавшим в Москву почтить память героев Великой Отечественной войны. "Прежде всего, сердечно приветствую и благодарю вас, наших надежных друзей и партнеров. Вы приехали в Москву, чтобы разделить с нами радость праздника Победы над нацизмом, почтить память героев, спасших человечество", - сказал Путин в четверг на обеде от имени президента РФ в честь глав делегаций, прибывших по случаю празднования 80-летия Победы.
https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html
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РИА Новости
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общество, россия, москва, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Москва, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин поблагодарил лидеров государств за приезд в Москву
Путин поблагодарил лидеров стран, приехавших в Москву почтить память героев ВОВ