Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех, заявил Путин
Путин: равная и неделимая безопасность сможет обеспечить мир для всех народов
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех и призывает мировое сообщество к солидарности в решении актуальных проблем, это позволит обеспечить мир для всех народов земли, заявил президент России Владимир Путин.
Обед от имени президента РФ для глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, проходит в Кремле в четверг вечером.
«
"В основе наших отношений и совместной работы общие ценности и устремления. Мы выступаем за справедливость и равенство, за утверждение высоких идеалов дружбы и добрососедства, за согласие и взаимное уважение, за учет мнения и интересов каждого, за равную и неделимую безопасность для всех",- обратился Путин к гостям.
Он отметил, что Россия призывает все мировое сообщество к солидарности в решении актуальных проблем современности, к общей ответственности за будущие поколения.
"Уверен, что только такие подходы позволят обеспечить долгосрочный мир, благополучие и равенство возможностей для всех народов земли. Россия готова к такой созидательной совместной работе", - заверил президент РФ.