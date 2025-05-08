https://ria.ru/20250508/putin-2015866032.html

Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех, заявил Путин

Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2025

Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех, заявил Путин

Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех и призывает мировое сообщество к солидарности в решении актуальных проблем, это позволит обеспечить РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T20:32:00+03:00

2025-05-08T20:32:00+03:00

2025-05-08T20:44:00+03:00

россия

владимир путин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015755840_0:83:3184:1874_1920x0_80_0_0_d5dc2c2155682c40173583a923c2bf38.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех и призывает мировое сообщество к солидарности в решении актуальных проблем, это позволит обеспечить мир для всех народов земли, заявил президент России Владимир Путин.Обед от имени президента РФ для глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, проходит в Кремле в четверг вечером."В основе наших отношений и совместной работы общие ценности и устремления. Мы выступаем за справедливость и равенство, за утверждение высоких идеалов дружбы и добрососедства, за согласие и взаимное уважение, за учет мнения и интересов каждого, за равную и неделимую безопасность для всех",- обратился Путин к гостям.Он отметил, что Россия призывает все мировое сообщество к солидарности в решении актуальных проблем современности, к общей ответственности за будущие поколения."Уверен, что только такие подходы позволят обеспечить долгосрочный мир, благополучие и равенство возможностей для всех народов земли. Россия готова к такой созидательной совместной работе", - заверил президент РФ.

https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, политика