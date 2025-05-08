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Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2025
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20:32 08.05.2025 (обновлено: 20:44 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/putin-2015866032.html
Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех, заявил Путин
Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2025
Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех, заявил Путин
Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех и призывает мировое сообщество к солидарности в решении актуальных проблем, это позволит обеспечить РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T20:32:00+03:00
2025-05-08T20:44:00+03:00
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех и призывает мировое сообщество к солидарности в решении актуальных проблем, это позволит обеспечить мир для всех народов земли, заявил президент России Владимир Путин.Обед от имени президента РФ для глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, проходит в Кремле в четверг вечером."В основе наших отношений и совместной работы общие ценности и устремления. Мы выступаем за справедливость и равенство, за утверждение высоких идеалов дружбы и добрососедства, за согласие и взаимное уважение, за учет мнения и интересов каждого, за равную и неделимую безопасность для всех",- обратился Путин к гостям.Он отметил, что Россия призывает все мировое сообщество к солидарности в решении актуальных проблем современности, к общей ответственности за будущие поколения."Уверен, что только такие подходы позволят обеспечить долгосрочный мир, благополучие и равенство возможностей для всех народов земли. Россия готова к такой созидательной совместной работе", - заверил президент РФ.
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех, заявил Путин

Путин: равная и неделимая безопасность сможет обеспечить мир для всех народов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех и призывает мировое сообщество к солидарности в решении актуальных проблем, это позволит обеспечить мир для всех народов земли, заявил президент России Владимир Путин.
Обед от имени президента РФ для глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, проходит в Кремле в четверг вечером.
«
"В основе наших отношений и совместной работы общие ценности и устремления. Мы выступаем за справедливость и равенство, за утверждение высоких идеалов дружбы и добрососедства, за согласие и взаимное уважение, за учет мнения и интересов каждого, за равную и неделимую безопасность для всех",- обратился Путин к гостям.
Он отметил, что Россия призывает все мировое сообщество к солидарности в решении актуальных проблем современности, к общей ответственности за будущие поколения.
"Уверен, что только такие подходы позволят обеспечить долгосрочный мир, благополучие и равенство возможностей для всех народов земли. Россия готова к такой созидательной совместной работе", - заверил президент РФ.
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