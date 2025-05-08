https://ria.ru/20250508/putin-2015865397.html

Путин заявил о становлении более справедливого миропорядка

Путин заявил о становлении более справедливого миропорядка - РИА Новости, 08.05.2025

Путин заявил о становлении более справедливого миропорядка

Сегодня идет становление более справедливого миропорядка, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T20:28:00+03:00

2025-05-08T20:28:00+03:00

2025-05-08T20:43:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

владимир путин

оон

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Сегодня идет становление более справедливого миропорядка, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня, когда идет становление более справедливого миропорядка, востребованность и значение ООН вновь возрастают", - сказал он во время обеда в честь глав делегаций, прибывших по случаю празднования 80-летия Победы.

https://ria.ru/20250508/putin-2015866032.html

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2025

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80-летие победы в великой отечественной войне, россия, владимир путин, оон