https://ria.ru/20250508/putin-2015865397.html
Путин заявил о становлении более справедливого миропорядка
Путин заявил о становлении более справедливого миропорядка - РИА Новости, 08.05.2025
Путин заявил о становлении более справедливого миропорядка
Сегодня идет становление более справедливого миропорядка, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T20:28:00+03:00
2025-05-08T20:28:00+03:00
2025-05-08T20:43:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
владимир путин
оон
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Сегодня идет становление более справедливого миропорядка, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня, когда идет становление более справедливого миропорядка, востребованность и значение ООН вновь возрастают", - сказал он во время обеда в честь глав делегаций, прибывших по случаю празднования 80-летия Победы.
https://ria.ru/20250508/putin-2015866032.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, россия, владимир путин, оон
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Владимир Путин, ООН
Путин заявил о становлении более справедливого миропорядка
Путин: сегодня идет становление более справедливого миропорядка