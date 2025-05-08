https://ria.ru/20250508/putin-2015865145.html
Россия не забудет союзников в борьбе с нацизмом, заявил Путин
Россия не забудет союзников в борьбе с нацизмом, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2025
Россия не забудет союзников в борьбе с нацизмом, заявил Путин
Россия не забудет своих союзников в борьбе с нацизмом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T20:26:00+03:00
2025-05-08T20:26:00+03:00
2025-05-08T20:42:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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80-летие победы в великой отечественной войне
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владимир путин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия не забудет своих союзников в борьбе с нацизмом, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы не забудем и наших союзников, и товарищей по священной борьбе (с нацизмом - ред.). О том, что к Победе вели общие усилия народов Европы, США, Африки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Путин в ходе обеда от имени главы государства в честь глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, европа, сша, владимир путин
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Россия не забудет союзников в борьбе с нацизмом, заявил Путин
Путин: Россия не забудет своих союзников в борьбе с нацизмом