https://ria.ru/20250508/putin-2015865145.html

Россия не забудет союзников в борьбе с нацизмом, заявил Путин

Россия не забудет союзников в борьбе с нацизмом, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2025

Россия не забудет союзников в борьбе с нацизмом, заявил Путин

Россия не забудет своих союзников в борьбе с нацизмом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T20:26:00+03:00

2025-05-08T20:26:00+03:00

2025-05-08T20:42:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

европа

сша

владимир путин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия не забудет своих союзников в борьбе с нацизмом, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы не забудем и наших союзников, и товарищей по священной борьбе (с нацизмом - ред.). О том, что к Победе вели общие усилия народов Европы, США, Африки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Путин в ходе обеда от имени главы государства в честь глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250508/tost-2015865498.html

россия

европа

сша

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2025

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россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, европа, сша, владимир путин