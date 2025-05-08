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Россия не забудет союзников в борьбе с нацизмом, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:26 08.05.2025 (обновлено: 20:42 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/putin-2015865145.html
Россия не забудет союзников в борьбе с нацизмом, заявил Путин
Россия не забудет союзников в борьбе с нацизмом, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2025
Россия не забудет союзников в борьбе с нацизмом, заявил Путин
Россия не забудет своих союзников в борьбе с нацизмом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T20:26:00+03:00
2025-05-08T20:42:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
европа
сша
владимир путин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия не забудет своих союзников в борьбе с нацизмом, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы не забудем и наших союзников, и товарищей по священной борьбе (с нацизмом - ред.). О том, что к Победе вели общие усилия народов Европы, США, Африки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Путин в ходе обеда от имени главы государства в честь глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250508/tost-2015865498.html
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россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, европа, сша, владимир путин
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Европа, США, Владимир Путин
Россия не забудет союзников в борьбе с нацизмом, заявил Путин

Путин: Россия не забудет своих союзников в борьбе с нацизмом

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия не забудет своих союзников в борьбе с нацизмом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы не забудем и наших союзников, и товарищей по священной борьбе (с нацизмом - ред.). О том, что к Победе вели общие усилия народов Европы, США, Африки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Путин в ходе обеда от имени главы государства в честь глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Тост Путина на приеме в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Путин поднял тост за Победу
Вчера, 20:30
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЕвропаСШАВладимир Путин
 
 
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