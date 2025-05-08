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Путин заявил, что 9 мая для России—священная дата
Путин заявил, что 9 мая для России—священная дата - РИА Новости, 08.05.2025
Путин заявил, что 9 мая для России—священная дата
Президент РФ Владимир Путин назвал 9 мая священной датой для многонационального народа России. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T20:26:00+03:00
2025-05-08T20:26:00+03:00
2025-05-08T20:37:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал 9 мая священной датой для многонационального народа России.В четверг в Москве проходит обед от имени президента РФ в честь глав делегаций, прибывших по случаю празднования 80-летия Победы."Девятое мая – священная дата для нашего многонационального народа. В разгроме нацизма решающая роль принадлежала Советскому Союзу. Это та историческая правда, которую никто не сможет ни замолчать, ни оболгать, ни отнять", - сказал глава государства в ходе официального обеда.Путин отметил, что отцы, деды, прадеды народа нашей страны совершили подвиг, величие которого никогда не померкнет."Они шли на смертный бой за свою страну, за свой дом, за право самостоятельно распоряжаться своей судьбой. Они были виноваты в том, что они не могли говорить, думать на родном языке, воспитывать детей в своей культуре и традициях", - добавил Путин.
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Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва, Владимир Путин, День Победы
Путин заявил, что 9 мая для России—священная дата
Путин: 9 мая—священная дата для многонационального российского народа