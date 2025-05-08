https://ria.ru/20250508/putin-2015865058.html

Путин заявил, что 9 мая для России—священная дата

Путин заявил, что 9 мая для России—священная дата - РИА Новости, 08.05.2025

Путин заявил, что 9 мая для России—священная дата

Президент РФ Владимир Путин назвал 9 мая священной датой для многонационального народа России. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T20:26:00+03:00

2025-05-08T20:26:00+03:00

2025-05-08T20:37:00+03:00

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

москва

владимир путин

день победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011673035_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db2ec52094360b4cc86f6707cee84c61.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал 9 мая священной датой для многонационального народа России.В четверг в Москве проходит обед от имени президента РФ в честь глав делегаций, прибывших по случаю празднования 80-летия Победы."Девятое мая – священная дата для нашего многонационального народа. В разгроме нацизма решающая роль принадлежала Советскому Союзу. Это та историческая правда, которую никто не сможет ни замолчать, ни оболгать, ни отнять", - сказал глава государства в ходе официального обеда.Путин отметил, что отцы, деды, прадеды народа нашей страны совершили подвиг, величие которого никогда не померкнет."Они шли на смертный бой за свою страну, за свой дом, за право самостоятельно распоряжаться своей судьбой. Они были виноваты в том, что они не могли говорить, думать на родном языке, воспитывать детей в своей культуре и традициях", - добавил Путин.

https://ria.ru/20250508/tost-2015865498.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, москва, владимир путин, день победы