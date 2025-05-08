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Путин тепло встретил Вучича в Кремле - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:10 08.05.2025 (обновлено: 20:14 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/putin-2015862615.html
Путин тепло встретил Вучича в Кремле
Путин тепло встретил Вучича в Кремле - РИА Новости, 08.05.2025
Путин тепло встретил Вучича в Кремле
Президент России Владимир Путин тепло поприветствовал в Кремле президента Сербии Александра Вучича. РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие победы в великой отечественной войне
россия
сербия
москва
александр вучич
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин тепло поприветствовал в Кремле президента Сербии Александра Вучича. Вучич прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях к 80-летию Победы. Переговоры президентов России и Сербии запланированы на 9 мая и состоятся после парада Победы на Красной площади. "Добрались", - сказал Путин с улыбкой, приветствуя Вучича в четверг в Большом Кремлевском дворце. "Спасибо большое за гостеприимство, с праздником", - ответил сербский президент. Сербские СМИ сообщили во вторник, что власти Латвии и Литвы запретили перелет в воздушном пространстве страны самолета Вучича на пути в Россию на празднование 80-летия Победы 9 мая.​
https://ria.ru/20250508/vuchich-2015715689.html
https://ria.ru/20250507/mid-2015599740.html
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россия, сербия, москва, александр вучич, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Сербия, Москва, Александр Вучич, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин тепло встретил Вучича в Кремле

Путин тепло поприветствовал президента Сербии Вучича в Кремле

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич прибыл в Кремль на праздничный концерт для глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества по случаю празднования 80-летия Победы в ВОВ. 8 мая 2025
Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Кремль на праздничный концерт для глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества по случаю празднования 80-летия Победы в ВОВ. 8 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Кремль на праздничный концерт для глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества по случаю празднования 80-летия Победы в ВОВ. 8 мая 2025
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин тепло поприветствовал в Кремле президента Сербии Александра Вучича.
Вучич прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях к 80-летию Победы. Переговоры президентов России и Сербии запланированы на 9 мая и состоятся после парада Победы на Красной площади.
Визит президента Сербии Александра Вучича на Красную площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Вучич посетил Красную площадь после прилета в Москву
Вчера, 00:56
"Добрались", - сказал Путин с улыбкой, приветствуя Вучича в четверг в Большом Кремлевском дворце.
"Спасибо большое за гостеприимство, с праздником", - ответил сербский президент.
Сербские СМИ сообщили во вторник, что власти Латвии и Литвы запретили перелет в воздушном пространстве страны самолета Вучича на пути в Россию на празднование 80-летия Победы 9 мая.​
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
МИД России отреагировал на запрет Литвы и Латвии на пролет самолета Вучича
7 мая, 16:39
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияСербияМоскваАлександр ВучичВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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