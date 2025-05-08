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Путин в шутку поприветствовал Лукашенко на английском языке - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:01 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/putin-2015861283.html
Путин в шутку поприветствовал Лукашенко на английском языке
Путин в шутку поприветствовал Лукашенко на английском языке - РИА Новости, 08.05.2025
Путин в шутку поприветствовал Лукашенко на английском языке
Президент России Владимир Путин в шутку поприветствовал белорусского коллегу Александра Лукашенко на английском языке. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T20:01:00+03:00
2025-05-08T20:01:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в шутку поприветствовал белорусского коллегу Александра Лукашенко на английском языке. Лидеры двух стран пообщались на ногах перед началом официального обеда в Кремле, когда президент России встречал иностранных лидеров, прибывших в Москву на празднование Дня Победы. "Можно к вам?" - спросил Лукашенко, заходя в Кремль. Российский лидер, смеясь, ответил: "welcome". "На-английском уже?" - поддержал Лукашенко. Президенты пожали друг другу руки и обнялись. "Привет", - вновь поприветствовал коллегу Путин, уже по-русски. Лукашенко ранее в четверг прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы. В числе других зарубежных лидеров он будет присутствовать на параде на Красной площади 9 мая. Вечером в четверг в Кремле запланирован обед от имени президента России для глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250508/putin-2015859639.html
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Встреча Путина и Лукашенко в Кремле
Встреча Путина и Лукашенко в Кремле
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россия, москва, александр лукашенко, владимир путин, в мире, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире, День Победы
Путин в шутку поприветствовал Лукашенко на английском языке

Путин в шутку поприветствовал Лукашенко на английском языке на встрече в Кремле

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в шутку поприветствовал белорусского коллегу Александра Лукашенко на английском языке.
Лидеры двух стран пообщались на ногах перед началом официального обеда в Кремле, когда президент России встречал иностранных лидеров, прибывших в Москву на празднование Дня Победы.
"Можно к вам?" - спросил Лукашенко, заходя в Кремль.
Российский лидер, смеясь, ответил: "welcome".
"На-английском уже?" - поддержал Лукашенко.
Президенты пожали друг другу руки и обнялись.
"Привет", - вновь поприветствовал коллегу Путин, уже по-русски.
Лукашенко ранее в четверг прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы. В числе других зарубежных лидеров он будет присутствовать на параде на Красной площади 9 мая. Вечером в четверг в Кремле запланирован обед от имени президента России для глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Прибытие зарубежных лидеров в Кремль на обед от имени президента России - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Путин встретил в Кремле глав иностранных делегаций
Вчера, 19:47
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияМоскваАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинВ миреДень Победы
 
 
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