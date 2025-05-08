https://ria.ru/20250508/putin-2015861283.html

Путин в шутку поприветствовал Лукашенко на английском языке

Путин в шутку поприветствовал Лукашенко на английском языке - РИА Новости, 08.05.2025

Путин в шутку поприветствовал Лукашенко на английском языке

Президент России Владимир Путин в шутку поприветствовал белорусского коллегу Александра Лукашенко на английском языке. РИА Новости, 08.05.2025

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2025-05-08T20:01:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в шутку поприветствовал белорусского коллегу Александра Лукашенко на английском языке. Лидеры двух стран пообщались на ногах перед началом официального обеда в Кремле, когда президент России встречал иностранных лидеров, прибывших в Москву на празднование Дня Победы. "Можно к вам?" - спросил Лукашенко, заходя в Кремль. Российский лидер, смеясь, ответил: "welcome". "На-английском уже?" - поддержал Лукашенко. Президенты пожали друг другу руки и обнялись. "Привет", - вновь поприветствовал коллегу Путин, уже по-русски. Лукашенко ранее в четверг прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы. В числе других зарубежных лидеров он будет присутствовать на параде на Красной площади 9 мая. Вечером в четверг в Кремле запланирован обед от имени президента России для глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250508/putin-2015859639.html

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Встреча Путина и Лукашенко в Кремле Встреча Путина и Лукашенко в Кремле 2025-05-08T20:01 true PT0M32S

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россия, москва, александр лукашенко, владимир путин, в мире, день победы