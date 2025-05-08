https://ria.ru/20250508/putin-2015859639.html
Путин встретил в Кремле глав иностранных делегаций
Путин встретил в Кремле глав иностранных делегаций - РИА Новости, 08.05.2025
Путин встретил в Кремле глав иностранных делегаций
Президент России Владимир Путин встретил в Кремле глав иностранных делегаций, которые прибыли в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T19:47:00+03:00
2025-05-08T19:47:00+03:00
2025-05-08T20:40:00+03:00
политика
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретил в Кремле глав иностранных делегаций, которые прибыли в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Церемония неформальной встречи прошла в Большом Кремлевском дворце перед обедом от имени президента РФ для глав иностранных делегаций.
https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html
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Прибытие зарубежных лидеров в Кремль на обед от имени президента России
Зарубежные лидеры прибывают в Кремль на обед от имени президента России в честь иностранных гостей, передает корреспондент РИА Новости.
На кадрах - президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Додик.
2025-05-08T19:47
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политика, россия, москва, владимир путин
Политика, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин встретил в Кремле глав иностранных делегаций
Путин встретил в Кремле глав иностранных делегаций, гостей юбилея Победы