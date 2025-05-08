https://ria.ru/20250508/putin-2015859639.html

Путин встретил в Кремле глав иностранных делегаций

Путин встретил в Кремле глав иностранных делегаций - РИА Новости, 08.05.2025

Путин встретил в Кремле глав иностранных делегаций

Президент России Владимир Путин встретил в Кремле глав иностранных делегаций, которые прибыли в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T19:47:00+03:00

2025-05-08T19:47:00+03:00

2025-05-08T20:40:00+03:00

политика

россия

москва

владимир путин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретил в Кремле глав иностранных делегаций, которые прибыли в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Церемония неформальной встречи прошла в Большом Кремлевском дворце перед обедом от имени президента РФ для глав иностранных делегаций.

https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html

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Прибытие зарубежных лидеров в Кремль на обед от имени президента России Зарубежные лидеры прибывают в Кремль на обед от имени президента России в честь иностранных гостей, передает корреспондент РИА Новости. На кадрах - президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Додик. 2025-05-08T19:47 true PT0M37S

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Наталья Макарова

политика, россия, москва, владимир путин