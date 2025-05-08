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Президент Израиля поблагодарил Путина за усилия по заложникам в Газе - РИА Новости, 08.05.2025
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19:43 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/putin-2015858834.html
Президент Израиля поблагодарил Путина за усилия по заложникам в Газе
Президент Израиля поблагодарил Путина за усилия по заложникам в Газе - РИА Новости, 08.05.2025
Президент Израиля поблагодарил Путина за усилия по заложникам в Газе
Президент Израиля Ицхак Герцог выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за усилия Москвы по освобождению заложников из сектора Газа. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T19:43:00+03:00
2025-05-08T19:43:00+03:00
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ГЕРЦЛИЯ (Израиль), 8 мая - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за усилия Москвы по освобождению заложников из сектора Газа. "Я хочу поблагодарить президента Владимира Путина и российское руководство за целенаправленные усилия в интересах заложников", - заявил Герцог в видеообращении к гостям торжественного приема, организованного посольством РФ по случаю 80-летия Великой Победы.
https://ria.ru/20250506/putin-2015349840.html
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в мире, россия, израиль, москва, ицхак герцог, владимир путин, сектор газа, палестина, хамас
В мире, Россия, Израиль, Москва, Ицхак Герцог, Владимир Путин, Сектор Газа, Палестина, ХАМАС
Президент Израиля поблагодарил Путина за усилия по заложникам в Газе

Герцог поблагодарил Путина за усилия по освобождению заложников из Газы

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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ГЕРЦЛИЯ (Израиль), 8 мая - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за усилия Москвы по освобождению заложников из сектора Газа.
"Я хочу поблагодарить президента Владимира Путина и российское руководство за целенаправленные усилия в интересах заложников", - заявил Герцог в видеообращении к гостям торжественного приема, организованного посольством РФ по случаю 80-летия Великой Победы.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Путин передал пожелания здоровья проживающим в Израиле ветеранам
6 мая, 17:54
 
В миреРоссияИзраильМоскваИцхак ГерцогВладимир ПутинСектор ГазаПалестинаХАМАС
 
 
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