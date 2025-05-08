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Путин на ногах пообщался с Лукашенко перед официальным обедом - РИА Новости, 08.05.2025
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19:39 08.05.2025 (обновлено: 19:43 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/putin-2015857751.html
Путин на ногах пообщался с Лукашенко перед официальным обедом
Путин на ногах пообщался с Лукашенко перед официальным обедом - РИА Новости, 08.05.2025
Путин на ногах пообщался с Лукашенко перед официальным обедом
Президент России Владимир Путин на ногах пообщался с белорусским коллегой Александром Лукашенко перед началом официального обеда в Кремле, передает... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T19:39:00+03:00
2025-05-08T19:43:00+03:00
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
россия
москва
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на ногах пообщался с белорусским коллегой Александром Лукашенко перед началом официального обеда в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.Президент Белоруссии ранее в четверг прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы. В числе других зарубежных лидеров он будет присутствовать на параде на Красной площади 9 мая.Вечером в четверг в Кремле запланирован обед от имени президента России для глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250508/obed-2015841778.html
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Встреча Путина и Лукашенко в Кремле
Встреча Путина и Лукашенко в Кремле
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владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, москва
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Москва
Путин на ногах пообщался с Лукашенко перед официальным обедом

Путин на ногах пообщался с Лукашенко перед началом официального обеда в Кремле

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на ногах пообщался с белорусским коллегой Александром Лукашенко перед началом официального обеда в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Президент Белоруссии ранее в четверг прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы. В числе других зарубежных лидеров он будет присутствовать на параде на Красной площади 9 мая.
Вечером в четверг в Кремле запланирован обед от имени президента России для глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Прибытие глав иностранных делегаций в Кремль - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Зарубежные лидеры прибывают в Кремль на обед
Вчера, 18:31
 
Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияМосква
 
 
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