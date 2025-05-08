https://ria.ru/20250508/putin-2015857751.html

Путин на ногах пообщался с Лукашенко перед официальным обедом

Путин на ногах пообщался с Лукашенко перед официальным обедом - РИА Новости, 08.05.2025

Путин на ногах пообщался с Лукашенко перед официальным обедом

Президент России Владимир Путин на ногах пообщался с белорусским коллегой Александром Лукашенко перед началом официального обеда в Кремле, передает... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T19:39:00+03:00

2025-05-08T19:39:00+03:00

2025-05-08T19:43:00+03:00

владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

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москва

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на ногах пообщался с белорусским коллегой Александром Лукашенко перед началом официального обеда в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.Президент Белоруссии ранее в четверг прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы. В числе других зарубежных лидеров он будет присутствовать на параде на Красной площади 9 мая.Вечером в четверг в Кремле запланирован обед от имени президента России для глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250508/obed-2015841778.html

белоруссия

россия

москва

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Встреча Путина и Лукашенко в Кремле Встреча Путина и Лукашенко в Кремле 2025-05-08T19:39 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, москва