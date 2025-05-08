https://ria.ru/20250508/putin-2015794719.html

Путин рассказал о перекрестных годах культуры в России и Китае

Путин рассказал о перекрестных годах культуры в России и Китае - РИА Новости, 08.05.2025

Путин рассказал о перекрестных годах культуры в России и Китае

Порядка 150 мероприятий прошло в городах России и Китая в рамках перекрестных годов культуры, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:52:00+03:00

2025-05-08T14:52:00+03:00

2025-05-08T16:25:00+03:00

культура

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владимир путин

новости культуры

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Порядка 150 мероприятий прошло в городах России и Китая в рамках перекрестных годов культуры, заявил президент РФ Владимир Путин. "Напомню, что 2024-2025 годы объявлены в наших странах перекрестными годами культуры. А в 30 городах России и 50 городах Китая уже состоялось порядка 150 самых разных мероприятий: гастроли театров, музейные выставки, кинематографические фестивали", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров. Президент напомнил, что этой зимой в Москве с большим размахом прошли празднования Нового года по лунному календарю, в которых приняли участие сотни тысяч жителей столицы. "Я уверен, что москвичи слышат сейчас это и слушают, и вспоминают эти приятные события. У нас много новогодних событий: и Новый год, и Новый год по старому стилю, а теперь мы ещё и отмечаем Новый год по лунному календарю", - подчеркнул Путин.

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китай

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Путин о праздновании китайского Нового года Путин порадовался, что в России теперь отмечают еще один Новый год – китайский 2025-05-08T14:52 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, китай, москва, владимир путин, новости культуры