https://ria.ru/20250508/putin-2015794719.html
Путин рассказал о перекрестных годах культуры в России и Китае
Путин рассказал о перекрестных годах культуры в России и Китае - РИА Новости, 08.05.2025
Путин рассказал о перекрестных годах культуры в России и Китае
Порядка 150 мероприятий прошло в городах России и Китая в рамках перекрестных годов культуры, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:52:00+03:00
2025-05-08T14:52:00+03:00
2025-05-08T16:25:00+03:00
культура
россия
китай
москва
владимир путин
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015791348_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5267cd36ec3441ead420f224edbfc655.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Порядка 150 мероприятий прошло в городах России и Китая в рамках перекрестных годов культуры, заявил президент РФ Владимир Путин. "Напомню, что 2024-2025 годы объявлены в наших странах перекрестными годами культуры. А в 30 городах России и 50 городах Китая уже состоялось порядка 150 самых разных мероприятий: гастроли театров, музейные выставки, кинематографические фестивали", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров. Президент напомнил, что этой зимой в Москве с большим размахом прошли празднования Нового года по лунному календарю, в которых приняли участие сотни тысяч жителей столицы. "Я уверен, что москвичи слышат сейчас это и слушают, и вспоминают эти приятные события. У нас много новогодних событий: и Новый год, и Новый год по старому стилю, а теперь мы ещё и отмечаем Новый год по лунному календарю", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html
россия
китай
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015791348_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6015c143525a65414c2310b5351cda97.jpg
Путин о праздновании китайского Нового года
Путин порадовался, что в России теперь отмечают еще один Новый год – китайский
2025-05-08T14:52
true
PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, москва, владимир путин, новости культуры
Культура, Россия, Китай, Москва, Владимир Путин, Новости культуры
Путин рассказал о перекрестных годах культуры в России и Китае
Путин: в РФ и Китае в рамках перекрестных годов культуры прошло 150 мероприятий