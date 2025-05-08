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Путин рассказал о перекрестных годах культуры в России и Китае - РИА Новости, 08.05.2025
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Культура
 
14:52 08.05.2025 (обновлено: 16:25 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/putin-2015794719.html
Путин рассказал о перекрестных годах культуры в России и Китае
Путин рассказал о перекрестных годах культуры в России и Китае - РИА Новости, 08.05.2025
Путин рассказал о перекрестных годах культуры в России и Китае
Порядка 150 мероприятий прошло в городах России и Китая в рамках перекрестных годов культуры, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:52:00+03:00
2025-05-08T16:25:00+03:00
культура
россия
китай
москва
владимир путин
новости культуры
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Порядка 150 мероприятий прошло в городах России и Китая в рамках перекрестных годов культуры, заявил президент РФ Владимир Путин. "Напомню, что 2024-2025 годы объявлены в наших странах перекрестными годами культуры. А в 30 городах России и 50 городах Китая уже состоялось порядка 150 самых разных мероприятий: гастроли театров, музейные выставки, кинематографические фестивали", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров. Президент напомнил, что этой зимой в Москве с большим размахом прошли празднования Нового года по лунному календарю, в которых приняли участие сотни тысяч жителей столицы. "Я уверен, что москвичи слышат сейчас это и слушают, и вспоминают эти приятные события. У нас много новогодних событий: и Новый год, и Новый год по старому стилю, а теперь мы ещё и отмечаем Новый год по лунному календарю", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html
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Путин о праздновании китайского Нового года
Путин порадовался, что в России теперь отмечают еще один Новый год – китайский
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россия, китай, москва, владимир путин, новости культуры
Культура, Россия, Китай, Москва, Владимир Путин, Новости культуры
Путин рассказал о перекрестных годах культуры в России и Китае

Путин: в РФ и Китае в рамках перекрестных годов культуры прошло 150 мероприятий

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Порядка 150 мероприятий прошло в городах России и Китая в рамках перекрестных годов культуры, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Напомню, что 2024-2025 годы объявлены в наших странах перекрестными годами культуры. А в 30 городах России и 50 городах Китая уже состоялось порядка 150 самых разных мероприятий: гастроли театров, музейные выставки, кинематографические фестивали", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.
Президент напомнил, что этой зимой в Москве с большим размахом прошли празднования Нового года по лунному календарю, в которых приняли участие сотни тысяч жителей столицы.
"Я уверен, что москвичи слышат сейчас это и слушают, и вспоминают эти приятные события. У нас много новогодних событий: и Новый год, и Новый год по старому стилю, а теперь мы ещё и отмечаем Новый год по лунному календарю", - подчеркнул Путин.
Церемония обмена подписанными документами и заявления для СМИ по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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