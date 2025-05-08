https://ria.ru/20250508/putin-2015789994.html
Россия и Китай выстроили устойчивую систему торговли, заявил Путин
Россия и Китай выстроили устойчивую систему торговли, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и Китай выстроили устойчивую систему торговли, заявил Путин
Россия и Китай выстроили устойчивую систему торговли, которая надежно защищена от влияния других стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:36:00+03:00
2025-05-08T14:36:00+03:00
2025-05-08T14:36:00+03:00
экономика
россия
китай
владимир путин
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Россия и Китай выстроили устойчивую систему торговли, которая надежно защищена от влияния других стран, заявил президент РФ Владимир Путин. "По сути, выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая надежно защищена от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.
https://ria.ru/20250508/atom-2015786991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, владимир путин
Экономика, Россия, Китай, Владимир Путин
Россия и Китай выстроили устойчивую систему торговли, заявил Путин
Путин: РФ и КНР выстроили систему торговли, надежно защищенную от чужого влияния