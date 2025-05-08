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Россия и Китай выстроили устойчивую систему торговли, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2025
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14:36 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/putin-2015789994.html
Россия и Китай выстроили устойчивую систему торговли, заявил Путин
Россия и Китай выстроили устойчивую систему торговли, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и Китай выстроили устойчивую систему торговли, заявил Путин
Россия и Китай выстроили устойчивую систему торговли, которая надежно защищена от влияния других стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:36:00+03:00
2025-05-08T14:36:00+03:00
экономика
россия
китай
владимир путин
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Россия и Китай выстроили устойчивую систему торговли, которая надежно защищена от влияния других стран, заявил президент РФ Владимир Путин. "По сути, выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая надежно защищена от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.
https://ria.ru/20250508/atom-2015786991.html
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экономика, россия, китай, владимир путин
Экономика, Россия, Китай, Владимир Путин
Россия и Китай выстроили устойчивую систему торговли, заявил Путин

Путин: РФ и КНР выстроили систему торговли, надежно защищенную от чужого влияния

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Россия и Китай выстроили устойчивую систему торговли, которая надежно защищена от влияния других стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
"По сути, выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая надежно защищена от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем в сфере мирного атома
Вчера, 14:21
 
ЭкономикаРоссияКитайВладимир Путин
 
 
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