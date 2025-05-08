https://ria.ru/20250508/putin-2015789994.html

Россия и Китай выстроили устойчивую систему торговли, заявил Путин

Россия и Китай выстроили устойчивую систему торговли, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай выстроили устойчивую систему торговли, заявил Путин

Россия и Китай выстроили устойчивую систему торговли, которая надежно защищена от влияния других стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:36:00+03:00

2025-05-08T14:36:00+03:00

2025-05-08T14:36:00+03:00

экономика

россия

китай

владимир путин

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Россия и Китай выстроили устойчивую систему торговли, которая надежно защищена от влияния других стран, заявил президент РФ Владимир Путин. "По сути, выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая надежно защищена от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.

https://ria.ru/20250508/atom-2015786991.html

россия

китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, китай, владимир путин