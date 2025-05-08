https://ria.ru/20250508/putin-2015789900.html
Путин высказался о перспективах сопряжения ЕАЭС и "Один пояс - один путь"
Путин высказался о перспективах сопряжения ЕАЭС и "Один пояс - один путь" - РИА Новости, 08.05.2025
Путин высказался о перспективах сопряжения ЕАЭС и "Один пояс - один путь"
Россия и Китай продолжат усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и инициативы "Один пояс - один путь", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:35:00+03:00
2025-05-08T14:35:00+03:00
2025-05-08T15:55:00+03:00
евразийский экономический союз
россия
китай
владимир путин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай продолжат усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и инициативы "Один пояс - один путь", заявил президент РФ Владимир Путин."Продолжим усилия по сопряжению интеграционных процессов ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс - один путь" с перспективой формирования большого евразийского партнерства", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.
https://ria.ru/20250508/putin-2015789127.html
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евразийский экономический союз, россия, китай, владимир путин
Евразийский экономический союз, Россия, Китай, Владимир Путин
Путин высказался о перспективах сопряжения ЕАЭС и "Один пояс - один путь"
Путин: усилия по сопряжению ЕАЭС и "Один пояс - один путь" продолжатся