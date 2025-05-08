https://ria.ru/20250508/putin-2015789900.html

Путин высказался о перспективах сопряжения ЕАЭС и "Один пояс - один путь"

Путин высказался о перспективах сопряжения ЕАЭС и "Один пояс - один путь" - РИА Новости, 08.05.2025

Путин высказался о перспективах сопряжения ЕАЭС и "Один пояс - один путь"

Россия и Китай продолжат усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и инициативы "Один пояс - один путь", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:35:00+03:00

2025-05-08T14:35:00+03:00

2025-05-08T15:55:00+03:00

евразийский экономический союз

россия

китай

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015755840_0:83:3184:1874_1920x0_80_0_0_d5dc2c2155682c40173583a923c2bf38.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай продолжат усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и инициативы "Один пояс - один путь", заявил президент РФ Владимир Путин."Продолжим усилия по сопряжению интеграционных процессов ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс - один путь" с перспективой формирования большого евразийского партнерства", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.

https://ria.ru/20250508/putin-2015789127.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евразийский экономический союз, россия, китай, владимир путин