https://ria.ru/20250508/putin-2015789277.html

Путин назвал отношения России и Китая самодостаточными

Путин назвал отношения России и Китая самодостаточными - РИА Новости, 08.05.2025

Путин назвал отношения России и Китая самодостаточными

Отношения России и Китая самодостаточны и не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:32:00+03:00

2025-05-08T14:32:00+03:00

2025-05-08T14:32:00+03:00

экономика

россия

китай

владимир путин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Отношения России и Китая самодостаточны и не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры, заявил президент РФ Владимир Путин. "Они (отношения между Россией и Китаем - ред.) самодостаточны и не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.

https://ria.ru/20250508/putin-2015786508.html

россия

китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, китай, владимир путин