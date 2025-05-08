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Путин назвал отношения России и Китая самодостаточными - РИА Новости, 08.05.2025
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14:32 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/putin-2015789277.html
Путин назвал отношения России и Китая самодостаточными
Путин назвал отношения России и Китая самодостаточными - РИА Новости, 08.05.2025
Путин назвал отношения России и Китая самодостаточными
Отношения России и Китая самодостаточны и не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:32:00+03:00
2025-05-08T14:32:00+03:00
экономика
россия
китай
владимир путин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Отношения России и Китая самодостаточны и не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры, заявил президент РФ Владимир Путин. "Они (отношения между Россией и Китаем - ред.) самодостаточны и не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.
https://ria.ru/20250508/putin-2015786508.html
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экономика, россия, китай, владимир путин
Экономика, Россия, Китай, Владимир Путин
Путин назвал отношения России и Китая самодостаточными

Путин: отношения России и Китая не зависят от мировой конъюнктуры

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи c председателем КНР Си Цзиньпином
Президент РФ Владимир Путин во время встречи c председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи c председателем КНР Си Цзиньпином
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Отношения России и Китая самодостаточны и не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Они (отношения между Россией и Китаем - ред.) самодостаточны и не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров. 8 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Путин рассказал о расчетах во внешнеторговых операциях с Китаем
Вчера, 14:19
 
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