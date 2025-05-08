https://ria.ru/20250508/putin-2015786180.html
Россия и КНР выступают за сохранение исторической памяти, заявил Путин
Россия и КНР выступают за сохранение исторической памяти, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и КНР выступают за сохранение исторической памяти, заявил Путин
Россия и Китай выступают за сохранение памяти о Победе над фашизмом как общей ценности для всего человечества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:17:00+03:00
2025-05-08T14:17:00+03:00
2025-05-08T14:38:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
китай
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай выступают за сохранение памяти о Победе над фашизмом как общей ценности для всего человечества, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия и Китай последовательно выступают за сохранение исторической правды о Великой Победе как общей ценности для человечества. Вместе противостоят попыткам фальсификации истории и реабилитации нацизма и милитаризма", - сказал глава государства по итогам российско-китайских переговоров.
https://ria.ru/20250508/putin-2015787611.html
россия
китай
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Путин: Россия и Китай выступают за сохранение памяти о Победе над фашизмом
Россия и Китай выступают за сохранение памяти о Победе над фашизмом как общей ценности для всего человечества, заявил Путин
2025-05-08T14:17
true
PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Китай, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия и КНР выступают за сохранение исторической памяти, заявил Путин
Путин: Россия и КНР выступают за сохранение памяти о победе над фашизмом