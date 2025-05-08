https://ria.ru/20250508/putin-2015786180.html

Россия и КНР выступают за сохранение исторической памяти, заявил Путин

Россия и КНР выступают за сохранение исторической памяти, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и КНР выступают за сохранение исторической памяти, заявил Путин

Россия и Китай выступают за сохранение памяти о Победе над фашизмом как общей ценности для всего человечества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:17:00+03:00

2025-05-08T14:17:00+03:00

2025-05-08T14:38:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

китай

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай выступают за сохранение памяти о Победе над фашизмом как общей ценности для всего человечества, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия и Китай последовательно выступают за сохранение исторической правды о Великой Победе как общей ценности для человечества. Вместе противостоят попыткам фальсификации истории и реабилитации нацизма и милитаризма", - сказал глава государства по итогам российско-китайских переговоров.

https://ria.ru/20250508/putin-2015787611.html

россия

китай

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: Россия и Китай выступают за сохранение памяти о Победе над фашизмом Россия и Китай выступают за сохранение памяти о Победе над фашизмом как общей ценности для всего человечества, заявил Путин 2025-05-08T14:17 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне