https://ria.ru/20250508/putin-2015768942.html
Путин назвал энергетику локомотивом связей России и Китая
Путин назвал энергетику локомотивом связей России и Китая - РИА Новости, 08.05.2025
Путин назвал энергетику локомотивом связей России и Китая
Энергетика является локомотивом связей России и Китая, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:27:00+03:00
2025-05-08T12:27:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Энергетика является локомотивом связей России и Китая, заявил президент РФ Владимир Путин. "Локомотив наших связей (с Китаем - ред.) - энергетика. В прошлом году Россия не только лидировала по экспорту нефти в Китай, но и вышла на первое место по поставкам трубопроводного газа", - сказал Путин в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе.
https://ria.ru/20250508/putin-2015765801.html
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россия, китай, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, В мире
Путин назвал энергетику локомотивом связей России и Китая
Путин: энергетика является локомотивом связей России и Китая