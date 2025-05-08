https://ria.ru/20250508/putin-2015764236.html

Россия хочет создать комфортные условия для компаний из КНР, заявил Путин

Россия хочет создать комфортные условия для компаний из КНР, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2025

Россия хочет создать комфортные условия для компаний из КНР, заявил Путин

Россия намерена создавать комфортные условия для деятельности китайских компаний в РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T12:06:00+03:00

2025-05-08T12:06:00+03:00

2025-05-08T12:21:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия намерена создавать комфортные условия для деятельности китайских компаний в РФ, заявил президент России Владимир Путин."Со своей стороны намерены и далее создавать комфортные условия для деятельности компаний из Китая в России", - сказал Путин в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе.

https://ria.ru/20250508/tszinpin-2015762770.html

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россия, китай, владимир путин, в мире