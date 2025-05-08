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Путин прокомментировал рекордный товарооборот с Китаем - РИА Новости, 08.05.2025
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12:00 08.05.2025 (обновлено: 12:45 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/putin-2015763201.html
Путин прокомментировал рекордный товарооборот с Китаем
Путин прокомментировал рекордный товарооборот с Китаем - РИА Новости, 08.05.2025
Путин прокомментировал рекордный товарооборот с Китаем
Рекордные показатели товарооборота России и Китая - это не предел, работа по сохранению положительной торговой динамики продолжается, заявил президент России... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:00:00+03:00
2025-05-08T12:45:00+03:00
экономика
китай
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Рекордные показатели товарооборота России и Китая - это не предел, работа по сохранению положительной торговой динамики продолжается, заявил президент России Владимир Путин.Российский лидер напомнил, что в 2024 году взаимный товарооборот поставил новый рекорд и составил 244,9 миллиарда долларов."Конечно, это далеко не предел и каждодневная работа по сохранению положительной торговой динамики и реализации масштабных совместных проектов продолжается", - сказал он в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе.
https://ria.ru/20250508/putin-2015748442.html
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экономика, китай, россия, владимир путин
Экономика, Китай, Россия, Владимир Путин
Путин прокомментировал рекордный товарооборот с Китаем

Путин: рекордный товарооборот с Китаем не является пределом

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Рекордные показатели товарооборота России и Китая - это не предел, работа по сохранению положительной торговой динамики продолжается, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер напомнил, что в 2024 году взаимный товарооборот поставил новый рекорд и составил 244,9 миллиарда долларов.
"Конечно, это далеко не предел и каждодневная работа по сохранению положительной торговой динамики и реализации масштабных совместных проектов продолжается", - сказал он в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе.
Путин: Мы развиваем наши связи во благо народов обеих стран и не против кого бы то ни было - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Россия и Китай развивают связи во благо народов, заявил Путин
10:30
 
ЭкономикаКитайРоссияВладимир Путин
 
 
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