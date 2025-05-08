https://ria.ru/20250508/putin-2015763201.html

Путин прокомментировал рекордный товарооборот с Китаем

Путин прокомментировал рекордный товарооборот с Китаем - РИА Новости, 08.05.2025

Путин прокомментировал рекордный товарооборот с Китаем

Рекордные показатели товарооборота России и Китая - это не предел, работа по сохранению положительной торговой динамики продолжается, заявил президент России... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T12:00:00+03:00

2025-05-08T12:00:00+03:00

2025-05-08T12:45:00+03:00

экономика

китай

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Рекордные показатели товарооборота России и Китая - это не предел, работа по сохранению положительной торговой динамики продолжается, заявил президент России Владимир Путин.Российский лидер напомнил, что в 2024 году взаимный товарооборот поставил новый рекорд и составил 244,9 миллиарда долларов."Конечно, это далеко не предел и каждодневная работа по сохранению положительной торговой динамики и реализации масштабных совместных проектов продолжается", - сказал он в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе.

https://ria.ru/20250508/putin-2015748442.html

китай

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, китай, россия, владимир путин