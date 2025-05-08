https://ria.ru/20250508/putin-2015750106.html
Путин рассказал о реализации двусторонних договоренностей с Китаем
Путин рассказал о реализации двусторонних договоренностей с Китаем - РИА Новости, 08.05.2025
Путин рассказал о реализации двусторонних договоренностей с Китаем
Правительства России и Китая работают над реализацией всего массива двусторонних договоренностей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T10:35:00+03:00
2025-05-08T10:35:00+03:00
2025-05-08T10:35:00+03:00
китай
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Правительства России и Китая работают над реализацией всего массива двусторонних договоренностей, заявил президент РФ Владимир Путин. "Хочу еще раз отметить, что наши правительства, министерства и ведомства в рамках многостороннего механизма на регулярных встречах работают на реализацией всего массива практических договоренностей. В их числе развернутый план экономического сотрудничества до 2030 года", - сказал Путин во время российско-китайских переговоров.
https://ria.ru/20250508/putin-2015748086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, владимир путин, в мире
Китай, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о реализации двусторонних договоренностей с Китаем
Путин: правительства РФ и Китая работают над реализацией договоренностей