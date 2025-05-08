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Путин рассказал о реализации двусторонних договоренностей с Китаем - РИА Новости, 08.05.2025
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10:35 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/putin-2015750106.html
Путин рассказал о реализации двусторонних договоренностей с Китаем
Путин рассказал о реализации двусторонних договоренностей с Китаем - РИА Новости, 08.05.2025
Путин рассказал о реализации двусторонних договоренностей с Китаем
Правительства России и Китая работают над реализацией всего массива двусторонних договоренностей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T10:35:00+03:00
2025-05-08T10:35:00+03:00
китай
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Правительства России и Китая работают над реализацией всего массива двусторонних договоренностей, заявил президент РФ Владимир Путин. "Хочу еще раз отметить, что наши правительства, министерства и ведомства в рамках многостороннего механизма на регулярных встречах работают на реализацией всего массива практических договоренностей. В их числе развернутый план экономического сотрудничества до 2030 года", - сказал Путин во время российско-китайских переговоров.
https://ria.ru/20250508/putin-2015748086.html
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китай, россия, владимир путин, в мире
Китай, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о реализации двусторонних договоренностей с Китаем

Путин: правительства РФ и Китая работают над реализацией договоренностей

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Правительства России и Китая работают над реализацией всего массива двусторонних договоренностей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хочу еще раз отметить, что наши правительства, министерства и ведомства в рамках многостороннего механизма на регулярных встречах работают на реализацией всего массива практических договоренностей. В их числе развернутый план экономического сотрудничества до 2030 года", - сказал Путин во время российско-китайских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи. 8 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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10:28
 
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