https://ria.ru/20250508/putin-2015750106.html

Путин рассказал о реализации двусторонних договоренностей с Китаем

Путин рассказал о реализации двусторонних договоренностей с Китаем - РИА Новости, 08.05.2025

Путин рассказал о реализации двусторонних договоренностей с Китаем

Правительства России и Китая работают над реализацией всего массива двусторонних договоренностей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T10:35:00+03:00

2025-05-08T10:35:00+03:00

2025-05-08T10:35:00+03:00

китай

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Правительства России и Китая работают над реализацией всего массива двусторонних договоренностей, заявил президент РФ Владимир Путин. "Хочу еще раз отметить, что наши правительства, министерства и ведомства в рамках многостороннего механизма на регулярных встречах работают на реализацией всего массива практических договоренностей. В их числе развернутый план экономического сотрудничества до 2030 года", - сказал Путин во время российско-китайских переговоров.

https://ria.ru/20250508/putin-2015748086.html

китай

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

китай, россия, владимир путин, в мире