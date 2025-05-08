https://ria.ru/20250508/putin-2015746451.html
Россия и Китай защищают историческую правду, заявил Путин
Россия и Китай защищают историческую правду, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и Китай защищают историческую правду, заявил Путин
Россия и Китай вместе защищают историческую правду о Великой Отечественной войны, противодействуют проявлениям нацизма, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T10:20:00+03:00
2025-05-08T10:20:00+03:00
2025-05-08T10:31:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
китай
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015745699_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_5132e2e60ebc6882048474f2577236be.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай вместе защищают историческую правду о Великой Отечественной войны, противодействуют проявлениям нацизма, заявил президент РФ Владимир Путин."Вместе с китайскими друзьями твердо стоим на страже исторической правды, защищаем память о событиях военных лет, противодействуем современным проявлениям неонацизма и милитаризма", - сказал Путин во время российско-китайских переговоров.
https://ria.ru/20250507/rossiya-2015672589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Китай, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия и Китай защищают историческую правду, заявил Путин
Путин: Россия и Китай защищают историческую правду о ВОВ