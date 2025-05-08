https://ria.ru/20250508/putin-2015746451.html

Россия и Китай защищают историческую правду, заявил Путин

Россия и Китай защищают историческую правду, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай защищают историческую правду, заявил Путин

Россия и Китай вместе защищают историческую правду о Великой Отечественной войны, противодействуют проявлениям нацизма, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T10:20:00+03:00

2025-05-08T10:20:00+03:00

2025-05-08T10:31:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

китай

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай вместе защищают историческую правду о Великой Отечественной войны, противодействуют проявлениям нацизма, заявил президент РФ Владимир Путин."Вместе с китайскими друзьями твердо стоим на страже исторической правды, защищаем память о событиях военных лет, противодействуем современным проявлениям неонацизма и милитаризма", - сказал Путин во время российско-китайских переговоров.

https://ria.ru/20250507/rossiya-2015672589.html

россия

китай

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне