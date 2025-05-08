Семьям военных будут давать бесплатные путевки в подведомственные санатории
Путин поручил давать семьям военных путевки в подведомственные санатории
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил выдавать семьям военнослужащих бесплатные путевки в подведомственные санаторно-курортные организации для сопровождения раненых на СВО бойцов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях оказания дополнительной социальной поддержки членам семей военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных государственных органов и граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, постановляю: 1. Предоставить членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальные звания полиции, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы РФ, органов принудительного исполнения РФ, прокуроров, сотрудников Следственного комитета РФ, граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, ...право на получение бесплатной путевки (с оказанием услуг по размещению и питанию) в санитарно-курортную организацию, находящуюся в ведении федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в которую военнослужащие, сотрудники, граждане направлены на медицинскую реабилитацию в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии после лечения в стационарных условиях в связи с получением увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей (выполнении задач) в ходе специальной военной операции, выполнении задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, а также право на проезд на безвозмездной основе в медицинскую (военно-медицинскую) организацию, осуществляющую лечение в стационарных условиях военнослужащих, сотрудников, граждан, для их дальнейшего сопровождения в санаторно-курортную организацию и обратно либо на проезд на безвозмездной основе в санитарно-курортную организацию и обратно", - говорится в документе.