https://ria.ru/20250508/putevki-2015779731.html

Семьям военных будут давать бесплатные путевки в подведомственные санатории

Семьям военных будут давать бесплатные путевки в подведомственные санатории - РИА Новости, 08.05.2025

Семьям военных будут давать бесплатные путевки в подведомственные санатории

Президент России Владимир Путин поручил выдавать семьям военнослужащих бесплатные путевки в подведомственные санаторно-курортные организации для сопровождения... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T13:30:00+03:00

2025-05-08T13:30:00+03:00

2025-05-08T13:47:00+03:00

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил выдавать семьям военнослужащих бесплатные путевки в подведомственные санаторно-курортные организации для сопровождения раненых на СВО бойцов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В целях оказания дополнительной социальной поддержки членам семей военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных государственных органов и граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, постановляю: 1. Предоставить членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальные звания полиции, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы РФ, органов принудительного исполнения РФ, прокуроров, сотрудников Следственного комитета РФ, граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, ...право на получение бесплатной путевки (с оказанием услуг по размещению и питанию) в санитарно-курортную организацию, находящуюся в ведении федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в которую военнослужащие, сотрудники, граждане направлены на медицинскую реабилитацию в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии после лечения в стационарных условиях в связи с получением увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей (выполнении задач) в ходе специальной военной операции, выполнении задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, а также право на проезд на безвозмездной основе в медицинскую (военно-медицинскую) организацию, осуществляющую лечение в стационарных условиях военнослужащих, сотрудников, граждан, для их дальнейшего сопровождения в санаторно-курортную организацию и обратно либо на проезд на безвозмездной основе в санитарно-курортную организацию и обратно", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250417/gosduma-2011744289.html

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Максим Зубков

общество, владимир путин, россия