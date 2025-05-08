Трампу пора отменять авиационные санкции против России, заявил Пушков
Сенатор Пушков считает, что Трампу пока отменить авиационные санкции против РФ
Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Американскому президенту Дональду Трампу пора отменять авиационные санкции против России, если для него "Америка превыше всего", считает сенатор Алексей Пушков.
ЕС изучает возможность введения пошлин на самолеты Boeing в качестве ответной меры в случае провала торговых переговоров с США, пишет издание Financial Times со ссылкой на источники. Ранее агентство Блумберг передавало, что Европейский союз рассматривает возможность введения пошлин на товары США на сумму в 113 миллиардов долларов в случае провала торговых переговоров.
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"Американской корпорации "Боинг", которая и так на ладан дышит, предстоят крайне трудные времена, если она потеряет европейский рынок. Самое время для администрации Трампа задуматься об отмене авиационных санкций против России. Если для Трампа "Америка превыше всего", то и будущее "Боинга" как ее авиационного символа должно иметь для Трампа большее значение, чем санкции, тем более введенные его предшественником (Джо) Байденом - по словам Трампа, "самым глупым президентом", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ведь если президент был глуп, то и его решения, надо полагать, умными не были, добавил он.
"Часть из них Трамп уже отменил. Пора отменять и остальные", - заключил Пушков.
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