https://ria.ru/20250508/proekt-2015744520.html

Проект РИА Новости "Память. Семья. Победа. 1941-1945" начал работу

Проект РИА Новости "Память. Семья. Победа. 1941-1945" начал работу - РИА Новости, 08.05.2025

Проект РИА Новости "Память. Семья. Победа. 1941-1945" начал работу

Проект РИА Новости "Память. Семья. Победа. 1941-1945", в рамках которого каждый участник может создать личный альбом с фронтовыми фотографиями близких и узнать... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T10:09:00+03:00

2025-05-08T10:09:00+03:00

2025-05-08T10:50:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

анатолий гаранин

макс альперт

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015743785_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c0210da7855ee758ce9a6f685aa6a1dd.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Проект РИА Новости "Память. Семья. Победа. 1941-1945", в рамках которого каждый участник может создать личный альбом с фронтовыми фотографиями близких и узнать о судьбах фотокорреспондентов, начал работу на специальном сайте агентства. У каждого посетителя сайта ria.ru/album80 есть возможность сделать персонализированный фотоальбом или плакат, дополненный уникальными кадрами военных лет из архива медиагруппы "Россия сегодня", куда входят снимки фотокорреспондентов РИА Новости и предшественников агентства — АПН и созданного в первые дни Великой Отечественно войны легендарного Совинформбюро. Для создания макета пользователь может подобрать шаблон оформления и загрузить фотографии военной эпохи из личного архива. При этом созданная работа будет доступна в полиграфическом формате. У участников проекта будет возможность распечатать макет в любом профессиональном салоне. Помимо создания собственного фотоальбома, пользователи сайта могут посмотреть работы и узнать истории жизни прославленных советских фотографов-свидетелей Великой Отечественной войны. Среди них: Ольга Ландер — фоторепортер, Роман Кармен — режиссер и кинооператор, один из создателей фильма "Разгром немецких войск под Москвой" — лауреата премии "Оскар", Аркадий Шайхет — фотограф, ставший кавалером ордена Красного Знамени, Анатолий Гаранин, снимавший блокадный Ленинград, и Георгий Зельма — фотокорреспондент Совинформбюро, который прошел всю войну с 1941 по 1945 и запечатлел оборону Одессы, Макс Альперт — фотокорреспондент Совинформбюро, прошедший всю войну, Александр Становов — также прошедший всю войну, от обороны Москвы до освобождения Дальнего Востока. Сервис запущен к 80-летию победы в Великой Отечественной войне и будет доступен до 30 июня. Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси.

https://ria.ru/20250424/novosti-2013094318.html

https://ria.ru/20250428/pobedy-2013769515.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Проект РИА Новости "Память. Семья. Победа. 1941-1945" к 80-летию Победы Проект РИА Новости "Память. Семья. Победа. 1941-1945" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне начал работу: участники могут сохранить фронтовые фотографии близких и узнать о судьбах фотокорреспондентов. У каждого посетителя специального сайта есть возможность сделать персонализированный фотоальбом или плакат, дополненный уникальными кадрами военных лет из архива "России сегодня". Помимо создания собственного фотоальбома, пользователи сайта могут посмотреть работы и узнать истории жизни прославленных советских фотографов-свидетелей Великой Отечественной войны. 2025-05-08T10:09 true PT0M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анатолий гаранин, макс альперт, 80-летие победы в великой отечественной войне