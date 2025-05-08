https://ria.ru/20250508/prigovor-2015732028.html

Верховный суд утвердил приговор женщине, которая заживо сожгла обидчика

Верховный суд утвердил приговор женщине, которая заживо сожгла обидчика - РИА Новости, 08.05.2025

Верховный суд утвердил приговор женщине, которая заживо сожгла обидчика

Верховный суд России признал законным приговор женщине, которая сожгла обидчика из-за жалоб в полицию на незаконную рыбалку ее мужа, но позже "одумалась" и... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T08:16:00+03:00

2025-05-08T08:16:00+03:00

2025-05-08T08:52:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Верховный суд России признал законным приговор женщине, которая сожгла обидчика из-за жалоб в полицию на незаконную рыбалку ее мужа, но позже "одумалась" и вызвала скорую помощь, следует из обзора судебной практики.Как было установлено судом, в Бурятии Наталья Степанова вместе с мужем и еще одним мужчиной пришли к своему знакомому домой. Там они на повышенных тонах стали выяснять отношения, поскольку он сообщил в полицию о незаконной ловле рыбы. Из-за его бдительности мужу Степановой пришлось заплатить штраф за браконьерство из общего семейного бюджета.Словесная перепалка между мужчинами переросла в драку. Во время конфликта противник мужа Степановой упал на пол. Воспользовавшись этим женщина взяла бутылку бензина и обильно облила его с головы до ног, после чего подожгла спичку и бросила в обидчика. Пока он горел, она "одумалась и пожалела, что так сделала", вызвала скорую помощь и пожарных. Во время опроса в больнице, потерпевший рассказал, что Степанова вместе с мужем и еще одним знакомым явилась к нему домой и сразу начала высказывать ему претензии по поводу его сообщения в полицию о незаконной рыбалке ее мужа, после этих слов последний напал на него.Аналогичные показания дал очевидец преступления — их общий знакомый. Но спасти мужчину не удалось, из-за термических ожогов второй и третьей степени площадью 90% он погиб. Было возбуждено уголовное дело. Верховный суд Бурятии приговорил Степанову за убийство с особой жестокостью общеопасным способом в связи с выполнением им общественного долга и умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества.Поскольку ранее она уже была судима, суд назначил ей по совокупности с прошлым приговором 17 лет и 1 месяц лишения свободы. Осужденная обжаловала приговор в апелляции и кассации, она настаивала на смягчении приговора и отсутствии умысла на убийство потерпевшего, настаивала, что помогала его тушить.Верховный суд же решил, что вызов скорой помощи и пожарных могут быть лишь смягчающими обстоятельствами, которые учли суды нижестоящих инстанций, но это не исключает отсутствие умысла убить человека.

https://ria.ru/20250418/sud-2011953823.html

https://ria.ru/20250429/moskva-2014200819.html

https://ria.ru/20250429/sud-2014121783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия