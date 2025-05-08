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Советские ветераны лишены официального признания в Прибалтике - РИА Новости, 08.05.2025
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02:36 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/pribaltika-2015719230.html
Советские ветераны лишены официального признания в Прибалтике
Советские ветераны лишены официального признания в Прибалтике - РИА Новости, 08.05.2025
Советские ветераны лишены официального признания в Прибалтике
Ветераны Великой Отечественной войны в странах Прибалтики лишены официального признания, в Литве, Латвии и Эстонии запрещена их символика, а материальная... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T02:36:00+03:00
2025-05-08T02:36:00+03:00
в мире
прибалтика
латвия
литва
елена сутормина
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны в странах Прибалтики лишены официального признания, в Литве, Латвии и Эстонии запрещена их символика, а материальная поддержка сводится к общим пенсионным программам, следует из аналитической справки Российского фонда мира, которая есть в распоряжении РИА Новости. "В странах Прибалтики - Латвии, Литве и Эстонии - советские ветераны лишены официального признания, их символика, включая георгиевские ленты, запрещена, а финансовая поддержка сводится к общим пенсионным программам", - говорится в тексте справки, посвященной ситуации с защитой прав ветеранов Великой Отечественной войны в мире после 2022 года. Отмечается, что с 2022 года празднование Дня Победы в Латвии, Литве и Эстонии ограничено, действует официальный запрет на публичные мероприятия 9 мая. Кроме того, пособники и соучастники преступлений нацистов могут камуфлироваться статусом "борцов за независимость", рядом местных организаций они почитаются как герои. "Выплаты и общий уровень поддержки советским ветеранам, победившим нацизм, не соизмерим с Россией и Беларусью, например, по сути, речь идет об общих пенсионных и социальных программах для поддержки пожилых граждан", - уточняется в исследовании. Согласно данным Российского фонда мира, в странах Прибалтики уничтожаются памятники, посвященные советским героям, взамен них устанавливаются памятники так называемым "борцам за свободу". "В настоящее время идеологическое и информационное противостояние является важнейшим пространством, которое определит победу или проигрыш в современной войне за историческую память и будущее народов, победивших нацизм. Без сомнения, достойная экономическая поддержка, социальные условия и публичное уважение к ветеранам должны соблюдаться во всех странах и территориях, ощутивших на себе ужасы гитлеровской Германии и их пособников", - сказала первый вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина. Она особо подчеркнула, что Российский фонд мира продолжит мониторинг ситуации, сбор и анализ актуальной̆ информации, чтобы информировать общественность в России и за рубежом о характерных тенденциях в сфере защиты прав ветеранов.
https://ria.ru/20250506/vlasti-2015383756.html
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в мире, прибалтика, латвия, литва, елена сутормина, "российский фонд мира"
В мире, Прибалтика, Латвия, Литва, Елена Сутормина, "Российский фонд мира"
Советские ветераны лишены официального признания в Прибалтике

Ветераны ВОВ лишены официального признания в странах Прибалтики

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВид на Ригу
Вид на Ригу - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны в странах Прибалтики лишены официального признания, в Литве, Латвии и Эстонии запрещена их символика, а материальная поддержка сводится к общим пенсионным программам, следует из аналитической справки Российского фонда мира, которая есть в распоряжении РИА Новости.
"В странах Прибалтики - Латвии, Литве и Эстонии - советские ветераны лишены официального признания, их символика, включая георгиевские ленты, запрещена, а финансовая поддержка сводится к общим пенсионным программам", - говорится в тексте справки, посвященной ситуации с защитой прав ветеранов Великой Отечественной войны в мире после 2022 года.
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Отмечается, что с 2022 года празднование Дня Победы в Латвии, Литве и Эстонии ограничено, действует официальный запрет на публичные мероприятия 9 мая. Кроме того, пособники и соучастники преступлений нацистов могут камуфлироваться статусом "борцов за независимость", рядом местных организаций они почитаются как герои.
"Выплаты и общий уровень поддержки советским ветеранам, победившим нацизм, не соизмерим с Россией и Беларусью, например, по сути, речь идет об общих пенсионных и социальных программах для поддержки пожилых граждан", - уточняется в исследовании.
Согласно данным Российского фонда мира, в странах Прибалтики уничтожаются памятники, посвященные советским героям, взамен них устанавливаются памятники так называемым "борцам за свободу".
"В настоящее время идеологическое и информационное противостояние является важнейшим пространством, которое определит победу или проигрыш в современной войне за историческую память и будущее народов, победивших нацизм. Без сомнения, достойная экономическая поддержка, социальные условия и публичное уважение к ветеранам должны соблюдаться во всех странах и территориях, ощутивших на себе ужасы гитлеровской Германии и их пособников", - сказала первый вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина.
Она особо подчеркнула, что Российский фонд мира продолжит мониторинг ситуации, сбор и анализ актуальной̆ информации, чтобы информировать общественность в России и за рубежом о характерных тенденциях в сфере защиты прав ветеранов.
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В миреПрибалтикаЛатвияЛитваЕлена Сутормина"Российский фонд мира"
 
 
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