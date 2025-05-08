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Лула да Силва сообщил каким хочет видеть нового папу римского
Лула да Силва сообщил каким хочет видеть нового папу римского - РИА Новости, 09.05.2025
Лула да Силва сообщил каким хочет видеть нового папу римского
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва надеется, что новый глава Католической церкви Лев XIV, как и Папа Франциск, будет выступать за мир и социальную... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-08T23:27:00+03:00
2025-05-08T23:27:00+03:00
2025-05-09T12:15:00+03:00
бразилия
россия
луис инасиу лула да силва
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 мая - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва надеется, что новый глава Католической церкви Лев XIV, как и Папа Франциск, будет выступать за мир и социальную справедливость, следует из слов главы государства."Я хотел бы приветствовать... Роберта Прево, избранного сегодня руководить судьбой Католической церкви. Я надеюсь, что он продолжит наследие Папы Франциска, главными добродетелями которого были непрестанный поиск мира и социальной справедливости, защита окружающей среды, диалог со всеми народами и всеми религиями", - написал Лула да Силва в X."Нам не нужны войны, ненависть и нетерпимость. Нам нужно больше солидарности и больше гуманизма. Нам нужна любовь к ближнему, которая является основой учения Христа. Пусть Папа Лев XIV благословит нас и вдохновит нас в нашем постоянном стремлении построить лучший и более справедливый мир", - добавил президент.
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бразилия, россия, луис инасиу лула да силва
Бразилия, Россия, Луис Инасиу Лула да Силва
Лула да Силва сообщил каким хочет видеть нового папу римского
Лула да Силва надеется, что новый Папа будет искать мира и справедливости