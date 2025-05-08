https://ria.ru/20250508/prezidenty-2015993626.html

Лула да Силва сообщил каким хочет видеть нового папу римского

Лула да Силва сообщил каким хочет видеть нового папу римского - РИА Новости, 09.05.2025

Лула да Силва сообщил каким хочет видеть нового папу римского

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва надеется, что новый глава Католической церкви Лев XIV, как и Папа Франциск, будет выступать за мир и социальную... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-08T23:27:00+03:00

2025-05-08T23:27:00+03:00

2025-05-09T12:15:00+03:00

бразилия

россия

луис инасиу лула да силва

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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 мая - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва надеется, что новый глава Католической церкви Лев XIV, как и Папа Франциск, будет выступать за мир и социальную справедливость, следует из слов главы государства."Я хотел бы приветствовать... Роберта Прево, избранного сегодня руководить судьбой Католической церкви. Я надеюсь, что он продолжит наследие Папы Франциска, главными добродетелями которого были непрестанный поиск мира и социальной справедливости, защита окружающей среды, диалог со всеми народами и всеми религиями", - написал Лула да Силва в X."Нам не нужны войны, ненависть и нетерпимость. Нам нужно больше солидарности и больше гуманизма. Нам нужна любовь к ближнему, которая является основой учения Христа. Пусть Папа Лев XIV благословит нас и вдохновит нас в нашем постоянном стремлении построить лучший и более справедливый мир", - добавил президент.

https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2015923912.html

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бразилия, россия, луис инасиу лула да силва